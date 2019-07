അക്രമികൾ എസ്എഫ്ഐക്കാരല്ല, ഒറ്റുകാർ; അക്രമത്തിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു: എസ്എഫ്ഐ

തിരുവനന്തപുരം∙ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിലെ അക്രമത്തില്‍ കേരളജനതയോട് മാപ്പുചോദിക്കുന്നെന്ന് എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് വി.പി.സാനു. അക്രമികള്‍ എസ്എഫ്ഐക്കാരല്ല, ഒറ്റുകാര്‍ മാത്രമാണ്. തെറ്റുകള്‍ ന്യായീകരിക്കില്ല. കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കില്ല. പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണമെന്നും സാനു പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങളുടെ അഭിമന്യുവിന്റെ നെഞ്ചിലാഴ്ന്നിറങ്ങിയ കഠാരയല്ല, അവൻ എഴുതി വെച്ച മുദ്രാവാക്യം ആയുധമാക്കിയവരാണ് എസ്എഫ്ഐക്കാർ. അല്ലാത്തവർ ഒറ്റുകാർ മാത്രമാണ്. കടിച്ചുകീറാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്നവരുടെയിടയിലേക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും, ശുഭ്രപതാകയെയും, മുദ്രാവാക്യങ്ങളെയും, രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങളെയും ഇട്ടുകൊടുത്ത ഒറ്റുകാർ- വി.പി സാനു ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.



തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കില്ല. കുറ്റവാളികളെ ഒരുനാളും സംരക്ഷിക്കില്ല. തളർച്ചയല്ല. തിരുത്തലാണ് വേണ്ടത്. സ്വയം നവീകരിച്ച് മുന്നേറണം. കാലത്തോടും ചരിത്രത്തോടും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം. രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തണം. സ്വാതന്ത്ര്യവും, ജനാധിപത്യവും, സോഷ്യലിസവും ഇനിയുമുറക്കെ മുഴങ്ങണം. നക്ഷത്രാങ്കിത ശുഭ്രപതാക ഇതിലുമുയരത്തിൽ പറക്കണം– വി.പി. സാനു പറഞ്ഞു.



വിദ്യാര്‍ഥിക്കു കുത്തേറ്റ സംഭവത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ചുപേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ശിവരഞ്ജിത്, സെക്രട്ടറി നസീം, ആരോമല്‍, ആദില്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടി. എല്ലാവരും പൊലീസ് പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരാണ്.



English Summary: I apologise to the people of Kerala, VP Sanu condemns violence in university college