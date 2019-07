ചെരുപ്പിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ലഹരി കടത്ത്; കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ

മട്ടന്നൂർ ∙ കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു ദോഹയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 950 ഗ്രാം ഹഷീഷ് ഓയിൽ പിടികൂടി. കണ്ണൂർ തായത്തെരു സ്വദേശി വലിയബല്ലത്ത് അജാസിൽ നിന്നാണ് സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹഷീഷ് ഓയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ചെരുപ്പിന്റെ അടിയിലും ശരീരത്തിൽ വിവിധഭാഗങ്ങളിലും ഒളിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ ഹഷീഷ് ഓയിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.



വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 8.20 ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ ദോഹയിലേക്ക് പോകുന്നതിനായുള്ള സുരക്ഷ പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് അജാസ് പിടിയിലായത്. പ്രതിയെയും പിടിച്ചെടുത്ത ഹഷീഷ് ഓയിലും നാർകോട്ടിക് കണ്‍ട്രോൾ ബ്യൂറോയ്ക്ക് കൈമാറി. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.



English Summary : Man Arrested At Kannur Airport With Hashish Hidden In Slippers