സൊമാലിയയിലെ ഹോട്ടലില്‍ ചാവേറാക്രമണം: 26 മരണം

കിസ്മായോ∙ കിഴക്കൻ സൊമാലിയയിലെ തീരദേശ നഗരമായ കിസ്മായോയിലുണ്ടായ ചാവേറാക്രമണത്തിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 56 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. കിസ്മായോയിലെ പ്രധാന ഹോട്ടലായ മെദിനയിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച കാറുമായി അക്രമി ഹോട്ടലിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ തദ്ദേശവാസികൾക്കു പുറമേ ബ്രിട്ടൻ, അമേരിക്ക, കെനിയ, താൻസാനിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നാലു പേർ വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.



അതേസമയം, ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അൽ–ഷബാബ് ഭീകരസംഘടന ഏറ്റെടുത്തു. സൊമാലിയയിൽ അടുത്തിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വ്യവസായികളുമായിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ അധികവും. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കിസ്മായോ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൊമാലിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തക സംഘടന അറിയിച്ചത്. സൊമാലിയയിൽ ഈ വർഷം കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആദ്യ മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് ഇവരെന്നാണ് സംഘടന അറിയിച്ചത്.

സൊമാലിയൻ ഭീകരസംഘടനയായ അൽ–ഷബാബ് 2012ൽ ഭീകരസംഘടനയായ അൽഖ്വയിദയുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവർ സൊമാലിയൻ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി നടത്തിവരുന്ന ചാവേറാക്രമണങ്ങളുടെയും ബോംബ് സ്ഫോടന പരമ്പരകളുടെയും നിരയിൽ അവസാനത്തേതാണ് കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം മെദീന ഹോട്ടലിൽ അരങ്ങേറിയത്.



English Summary : Militant attack on Somalia hotel leaves at least 26 dead