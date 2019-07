ഇന്നലെ പ്രതീക്ഷ നൽകി, ഇന്ന് മുംബൈയ്ക്ക് പറന്നു; കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് ആഘാതം

ബെംഗളൂരു ∙ കര്‍ണാടകയില്‍ കോൺഗ്രസ്– ദൾ സഖ്യത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി; വിമത എംഎല്‍എമാരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പാളി. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ തുടരുമെന്ന് സൂചന നല്‍കിയ മൂന്ന് എംഎല്‍എമാർ മുംബൈയിലെത്തി. എം.ടി.ബി.നാഗരാജ്, കെ.സുധാകര്‍, മുനിരത്ന നായിഡു എന്നിവരാണ് ബെംഗളൂരു വിട്ടത്. മുബൈയിലെ ഹോട്ടലില്‍ തങ്ങുന്ന വിമത എംഎല്‍എമാരുടെ എണ്ണം 15 ആയി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിക്കുമൊപ്പം എംഎൽഎമാർ ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ മുംബൈയിലെത്തിയത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി വളരെ വൈകി നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസിൽ തുടരുമെന്നും രാജി പിൻവലിക്കുമെന്നുമുള്ള തീരുമാനം എം.ടി.ബി.നാഗരാജ് അറിയിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി, കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, തനിക്കൊപ്പം രാജിവച്ച കെ.സുധാകർ എംഎൽഎയും തിരിച്ചെത്തിയേക്കുമെന്നു നാഗരാജ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ആരെയും അറിയിക്കാതെ ഇവർ മുംബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായി. നാളെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് സ്പീക്കർ അനുമതി നൽകിയാൽ കർണാടകയിൽ സഖ്യസർക്കാർ പരാജയപ്പെടുമെന്നാണു സൂചന.

നിലവിൽ പത്ത് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരും മൂന്ന് ദൾ എംഎൽഎമാരും രണ്ട് സ്വതന്ത്രരുമാണ് മുംബെയിലെ ഹോട്ടലിൽ തങ്ങുന്നത്. അധികം വൈകാതെ കൂടുതൽ എംഎൽഎമാർ ഇവർക്കൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് സൂചന. ഇപ്പോൾ ബെംഗളൂരുവിൽ കഴിയുന്ന മൂന്ന് എംഎൽഎമാരുടെ തീരുമാനമാകും ഇനി നിർണായകമാവുക. രാമലിംഗ റെഡ്ഡി മാത്രമാണ് അനുനയത്തിന് തയാറായി ബെംഗളൂരുവിൽ കഴിയുന്നത്. 16 വിമതരിൽ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി മാത്രമാണു സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാത്തതും.

English Summary: Congress Rebel, Who Raised Hopes For Karnataka Coalition, Lands In Mumbai