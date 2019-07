‘പൊലീസുകാരിയായ ഭാര്യയുടെ യൂണിഫോമിൽ കാമുകി’; തട്ടിപ്പിനിടെ പിടിവീണു

ഇൻഡോർ ∙ കാമുകന്റെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഭാര്യയുടെ യൂണിഫോം ധരിച്ച് ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയ യുവതിയും സഹായിച്ച കാമുകനും അറസ്റ്റിൽ. മോഷണകുറ്റത്തിനാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലാണ് സംഭവം. കാമുകൻ നൽകിയ തന്റെ ഭാര്യയുടെ പൊലീസ് യൂണിഫോം ധരിച്ചാണ് യുവതി പൊലീസ് ചമഞ്ഞ് ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയിരുന്നത്.

യുവതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും വ്യാജ പൊലീസ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും കണ്ടെടുത്തു. ഇരുവരെയും സംബന്ധിച്ചു വിശദവിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Man gives wife's police uniform to girlfriend to loot people, both arrested