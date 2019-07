തൊടുപുഴ ∙ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയെ പൊലീസ് ഒത്താശയില്‍ കൊലക്കേസില്‍പ്പെടുത്തിയ സിപിഎം ഗൂഢാലോചനയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായി കോടതി ഇടപെടൽ. ഉടുമ്പന്‍ചോലയിലെ സെല്‍വരാജിന്റെ മരണമാണ് ഇടുക്കി മുന്‍ എസ്പി കെ.ബി.വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാക്കിയത്. എസ്പിയുടെ ഇടപെടലോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സിബി കൊലക്കേസില്‍ പ്രതിയുമായി.

പൊലീസ് മനഃപൂർവം പ്രതിചേർത്ത കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് കൊലപാതകത്തില്‍ പങ്കില്ലെന്ന പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലോടെ തൊടുപുഴ കോടതി മുന്‍കൂര്‍ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ വീടുകയറി ആക്രമിച്ചതിന് പരാതി നൽകിയതിലെ പ്രതികാര നടപടിയായിരുന്നു കൊലക്കേസ് എന്നാണ് ആക്ഷേപം.

കോണ്‍ഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സിബിയെ ഒതുക്കാൻ സിപിഎം കണ്ടെത്തിയ മാർഗമായിരുന്നു സെൽവരാജ് കൊലക്കേസ്. മുൻ എസ്പി കെ.ബി.വേണുഗോപാലിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായം കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി. 35 ദിവസമാണ് സിബി ഒളിവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത്. സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനുവേണ്ടി ഇടുക്കി പൊലീസ് ഒരുക്കിയ തിരക്കഥ. തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം വന്ന മേയ് 23ന് ഉടുമ്പന്‍ചോലയില്‍ കടം വാങ്ങിയ 200 രൂപയെ ചൊല്ലി സെല്‍വരാജും അരുള്‍ ഗാന്ധിയും ഏറ്റുമുട്ടിയതാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. കയ്യാങ്കളിയിൽ ഇരുവർക്കും പരുക്കേറ്റു.

എസ്. പി വേണുഗോപാൽ, അരുൾ ഗാന്ധി, ചിമ്പു, സെൽവരാജ്

സെല്‍വരാജ് അബോധാവസ്ഥയിലായതോടെ നാട്ടിലെ ആശുപത്രിയിൽനിന്നു ബന്ധുക്കൾ മൂന്നുദിവസത്തിനുശേഷം മധുര മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സെല്‍വരാജിന്റെ മരുമകന്‍ സിങ്കിലിയുടെ പരാതിയില്‍ 27ന് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. എഫ്ഐആറില്‍ അരുള്‍ ഗാന്ധി മാത്രമാണ് പ്രതി. ആക്രമണത്തിന് കാരണം പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കമാണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂണ്‍ ഒന്നിന് രാത്രി മധുരയില്‍ സെല്‍വരാജ് മരിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾക്കകം സെൽവരാജിനെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രക്തസാക്ഷിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അക്രമിച്ച അരുൾ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസുകാരനുമായി. പൊതുദർശനവും വിലാപയാത്രയും നടത്തി സിപിഎം രക്തസാക്ഷിത്വം സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു.

പിന്നെ മുൻ എസ്പി കെ.ബി.വേണുഗോപാലിന്റെ ഊഴമായിരുന്നു. ഉടുമ്പൻചോല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടെത്തിയ എസ്പി, കോൺഗ്രസുകാരനായ സിബിയെ പ്രതിയാക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. സിബിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് അരുൾ ഗാന്ധി സെൽവരാജിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും മൊഴിയുണ്ടാക്കി. സംഘം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചുവെന്ന് വരുത്താൻ അരുൾരാജിന്റെ മകൻ ചിമ്പുവിനെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കി. ജൂൺ രണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ എസ്പി ഉടുമ്പൻചോല ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രതികളെ നിശ്ചയിച്ചത്. മൂന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട ഗൂഢാലോചനയുടെ രംഗങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ഒപ്പിയെടുത്തു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ദിവസം പ്രദേശത്തെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ സിബിയുടെ കാർ ആക്രമിച്ചു. വീടിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു. വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറാനുള്ള ശ്രമം തടഞ്ഞതോടെ സിബിയുടെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും ആക്രമിച്ചു. ഇതിനെതിരെ പരാതി നൽകിയപ്പോഴാണു സിബിയും കുടുംബവും സിപിഎമ്മിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായത്. സിബിയെ പിടികൂടാനായി കുടുംബത്തേയും പാർട്ടിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പൊലീസ് വേട്ടയാടി.

പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായും പരിശോധിച്ചാണു കോടതി സിബിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കേസിൽ സിബിയെ പ്രതിയാക്കാനുള്ള ഒരു തെളിവും പൊലീസിന്റെ പക്കലില്ലെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. സിബിയെ അഥവാ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം മുൻപ് നോട്ടിസ് നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിട്ടു.

വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സിബിക്കെതിരെ വണ്ടിയിടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് മറ്റൊരു കേസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണു സിപിഎം. സിബിയുടെ വീട് കയറി ആക്രമിച്ചവർ തന്നെയാണ് ഈ പരാതിക്കും പിന്നിൽ. നെടുങ്കണ്ടം കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഇടുക്കി എസ്പിയായിരുന്ന വേണുഗോപാലിനെ ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് എസ്പിയായി പിന്നീട് സ്ഥലം മാറ്റി.

