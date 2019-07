പാലക്കാട് ∙ തൃത്താലയിൽ ഒരു സ്കൂളിലെ 59 വിദ്യാർഥിനികളേ‍‍ാടു മേ‍ാശമായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതിയിൽ വിദ്യാലയത്തിനു സമീപമുള്ള വ്യാപാരിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ്. തൃത്താല കക്കാട്ടിരി സ്വദേശി കെ.കൃഷ്ണന് (55) എതിരെയാണു പോക്സോ വകുപ്പു പ്രകാരം കേസെടുത്തത്. ഇയാൾ ഒളിവിലാണ്. ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പെ‍ാലീസിനു വിവരം നൽകിയത്.

59 വിദ്യാർഥിനികൾ പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൽ 10 പേരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണു കേസെന്നു ഷെ‍ാർണൂർ ഡിവൈഎസ്പി വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിക്കുവേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. സ്കൂളിൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ നടത്തിയ കൗൺസിലിങ്ങിനിടെ 5 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലുള്ള വിദ്യാർഥികൾ വ്യാപാരിയിൽ നിന്നുള്ള മോശം പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചു തുറന്നുപറയുകയായിരുന്നു.



