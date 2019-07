മുലപ്പാൽ വിൽക്കുന്ന വെനസ്വേലൻ അമ്മമാർ; ഇണ ചേരാൻ ഒരു രാജ്യം, പ്രസവം മറ്റൊരിടത്ത്

സാന്റിയാഗോ ∙ ചിലെയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തിനിടെ വീസ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പെറു– ചിലെ അതിർത്തിയിൽ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിന്ന വെനസ്വേലൻ അഭയാർഥിയുടെ ഗർഭസ്ഥശിശുവിനു ദാരുണാന്ത്യം. ഈ സംഭവത്തോടെ വെനസ്വേലൻ അമ്മമാരുടെ ദുരിതജീവിതം വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ്. പരിചരണവും മറ്റും അപ്രാപ്യമായതോടെ പ്രസവിക്കാൻ മാത്രമായി അയൽരാജ്യങ്ങളിലേക്കു കുടിയേറുന്ന വെനസ്വേലൻ അമ്മമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനയെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

യുഎസിനു പുറമേ പെറുവും കുടിയേറ്റ നിയമം ശക്തമാക്കിയതോടെ ഏതുവിധത്തിലും രാജ്യത്തു കയറിപ്പറ്റാനുള്ള അഭയാർഥികളുടെ ശ്രമം വൻ ദുരന്തങ്ങളിലേക്കാണു വഴിമാറുന്നത്. യുഎസിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റശ്രമത്തിനിടെ ആറുവയസ്സുകാരി ഇന്ത്യൻ ബാലിക അരിസോണയിലെ തെക്കന്‍ മരുഭൂമി മേഖലയിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്.

അച്ഛന്റെ ടീ ഷര്‍ട്ടിനുള്ളിൽ കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ വലേരിയയുടെ മൃതദേഹം.

മെക്സിക്കോയിലെ റയാ ഗ്രാൻഡെയിലുള്ള നദി നീന്തിക്കടന്നു മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ എൽസാവദോറിൽ നിന്നു യുഎസിലെത്താൻ ശ്രമിച്ച ആൽബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ് റാമിറസ് (25), രണ്ടു വയസുകാരി വലേറിയ എന്നിവരുടെ മരണം ലോകമനഃസാക്ഷിക്കേറ്റ മുറിവായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ ടീ ഷര്‍ട്ടിനുള്ളിൽ കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്ന വലേരിയയുടെ മൃതദേഹം ലോകത്തെ കരയിപ്പിച്ചു. ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മാത്രം പിന്നിടുമ്പോഴാണു വെനസ്വേലൻ അഭയാർഥിയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അരാജകത്വവും െകാടുംപട്ടിണിയുമാണു രാജ്യം വിടാൻ വെനസ്വേലൻ അമ്മമാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ഭരണാധികാരിയും രാജ്യവും എങ്ങനെയാകരുത് എന്നതിനു നേർസാക്ഷ്യമാണ് വെനസ്വേല. ഏകാധിപത്യവും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത നേതൃത്വവും കൂടി കുട്ടിച്ചോറാക്കിയ നാട് ജീവശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി കേഴുന്നു. വീട്ടുകാരെ പോറ്റാൻ അന്യനാടുകളിൽ ശരീരം വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വെനസ്വേലയിൽ പുതുമയല്ല. പട്ടിണിമാറ്റാൻ കുഞ്ഞുമക്കളെ പോലും വിൽക്കേണ്ട ഗതികേടുമുണ്ട്.

30 വർഷത്തിനിടെ ചിലെയിലേക്കുള്ള അഭയാർഥി പ്രവാഹം ആറുമടങ്ങാണ് വർധിച്ചത്. 1992ലെ കണക്കുപ്രകാരം 1,14,500 പേരാണ് ചിലെയിലേക്കു കുടിയേറിയത്. 2018ൽ 7,46,465 പേരാണ് എത്തിയത്. വെനസ്വേലയിൽ നിന്നും ഹെയ്തിയിൽ നിന്നുമാണ് അഭയാർഥികൾ ഒഴുകുന്നത്. അയൽരാജ്യമായ ബ്രസീലിലേക്കു കുടിയേറുന്ന അമ്മമാരുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ വർധനയാണ്. പരിചരണം, മരുന്നുകള്‍, ഡയപ്പറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ കിട്ടാതായതോടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന വെനസ്വേലന്‍ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി.

പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു നൽകുവാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ മുലപ്പാൽ വിൽക്കുന്ന അമ്മമാർ വെനസ്വേലയിൽ സാധാരണമായി. കുഞ്ഞുമക്കളെ വാരിക്കെട്ടി, മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ ജീവനും കൊണ്ട് പലായനം ചെയ്യുന്നവർ. അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിയാൽ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. 2016 ൽ 288 പ്രസവങ്ങൾ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ബ്രസീലിയന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ ബോവാ വിസ്ത ആശുപത്രിയില്‍ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയിരത്തിലധികം പ്രസവങ്ങളാണു നടന്നത്. ഒറിനോക്കോ നദിയുടെ സമീപത്തെ വീട്ടിൽനിന്ന് 800 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് ബ്രസീലിയൻ അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനമായ റൊറെയ്മയില്‍ എത്തി പ്രസവിച്ച 20കാരി ലോപ്പസിന്റെ ചിത്രം രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പ്രധാന്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയുടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയമാണു വെനസ്വേലയിൽ ദുരിതം വിതച്ചത്. അടുത്തിടെ മിനിമം ശമ്പളം 30,000 മടങ്ങ് കൂട്ടി. ഒരു കിലോ ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ പോലും ആ പണം മതിയാകില്ല എന്നതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർഥ്യം. നിലവിലെ വിനിമയ നിരക്ക് പ്രകാരം ഒരു വെനസ്വേലന്‍ ബൊളിവറിന് രൂപാമൂല്യം 0.00028 എന്നതാണ്. ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പിനെ ബാധിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രൂപമാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ രാജ്യമായ വെനസ്വേലയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വെനസ്വേലയിൽ വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയപ്പോൾ.

ഒരു കാപ്പി കുടിക്കണം എങ്കില്‍ വെനസ്വേലന്‍ കറന്‍സി കയ്യിലുള്ളവര്‍ അത് ചാക്കിലാക്കി കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. 40 ലക്ഷത്തോളം വെനസ്വേലക്കാരാണ് ഇതുവരെ മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലേക്കു കുടിയേറിയതെന്നാണു കണക്ക്. കൊളംബിയ, പെറു, ചിലെ, ഇക്വഡോർ, സ്പെയിൻ എന്നി രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വെനസ്വേലൻ അഭയാർഥികൾ കൂടുതലായി എത്തുന്നത്.

English Summary: Unborn Baby Dies While Venezuela Mother Waits For Visa To Cross Border Into Chile