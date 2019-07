ബോയിങ് 737 മാക്സ് വിമാനങ്ങൾ വൈകും; അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തോളം സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കും

വാഷിങ്ടൻ ∙ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം ആയിരത്തോളം വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാൻ ഒരുങ്ങി അമേരിക്ക. ബോയിങ് 737 മാക്സ് വിമാനങ്ങൾ പറക്കാൻ വൈകുന്നതാണ് 15 ഓളം സ്ഥിര വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ െഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അമേരിക്കൻ, യുണൈറ്റഡ്, സൗത്ത്‍വെസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ മാക്സ് ജെറ്റ് സർവ്വീസുകൾ കൂടുതലായി നടത്തുന്ന മൂന്ന് എയർലൈനുകളാണ് യഥാക്രമം നവംബർ 2, 3 ഒക്ടോബർ 2 എന്നീ ദിവസങ്ങള്‍ വരെ ബോയിങ് 737 മാക്സ് വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചത്. ഇത് ദിവസേനയുള്ള നിരവധി ‌വിമാന സർവീസുകളെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അടുത്തിടെയുണ്ടായ രണ്ട് വിമാന അപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബോയിങ് 737 മാക്സ് വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് ഏപ്രിലോടെ ഇവ സഞ്ചാരയോഗ്യമാകുമെന്നാണ് നേരത്തെ എഫ്എഎ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതോടെയാണ് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ വൈകുന്നത്. വിമാനങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്‍വെയർ പരിഷ്കരണം ആവശ്യമാണെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഈ വർഷം അവസാനത്തേക്ക് തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് റിസർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നാണ് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻ അധകൃതർ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ബോയിങ് ജെറ്റ് പരമ്പരകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ് 737 മാക്സുകൾ. ബോയിങ് സീരീസുകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ധന കാര്യക്ഷമതയുള്ളവ. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് വിമാനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനത്തില്‍ തകരാറുണ്ടെന്ന് വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നീട് വിമാനത്തിന് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അതിനാൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മാറ്റം ആവശ്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഇന്തോനീഷ്യയിലേക്ക് പറന്ന മാക്സ് വിമാനം തകർന്ന് 189 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. മാർച്ചിൽ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ 157 പേരുടെ ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനു ശേഷമാണ് വിമാന സർവീസ് താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കാനുള്ള തീരുമാനം വരുന്നത്.

ബ്രിട്ടൻ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇരുപതു രാജ്യങ്ങള്‍ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ 28 രാജ്യങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ഇതേ തീരുമാനമെടുത്തു. അഞ്ചുമാസത്തിനിടെ സാങ്കേതിക തകരാറുമൂലം ഈ ശ്രേണിയില്‍പ്പെട്ട രണ്ട് വിമാനങ്ങള്‍ അപകടത്തിനിരയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു വിലക്ക് ബോയിങ്ങിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. മുന്‍കരുതല്‍ നടപടി എന്ന നിലയിലാണ് ഈ വിമാനങ്ങള്‍ക്കെതിരേ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഏവിയേഷന്‍ സേഫ്റ്റി ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ തീരുമാനം വരുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ യുകെ സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ അതോറിറ്റിയും വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്പിലെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും സ്വന്തം നിലയിലും വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ഇന്ത്യയ്ക്കും പുറമേ ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, മൊറോക്കോ, ഇത്യോപ്യ, സിംഗപ്പൂര്‍, ഇന്തൊനീഷ്യ, ബ്രസീല്‍, മംഗോളിയ, അര്‍ജന്റീന, മെക്‌സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ഇത്തരം വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary : Airlines Cancel Thousands Of Flights As Boeing Works On 737 Max Problems