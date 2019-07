അലഹാബാദ് ∙ ദലിത് യുവാവിനെ വിവാഹം ചെയ്തതിനു തന്നെ അപായപ്പെടുത്താന്‍ പിതാവ് ശ്രമിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തിയ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ബിജെപി എംഎല്‍എയുടെ മകളെയും ഭർത്താവിനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ബിജെപി എംഎല്‍എ രാജേഷ് മിശ്രയുടെ മകൾ സാക്ഷി മിശ്ര‌യെയും ഭർത്താവ് അജിതേഷ് കുമാറിനെയുമാണു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. ഇവരെ മോചിപ്പിച്ചതായി പിന്നീടു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ജീവനു സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാന്‍ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയ സാക്ഷിയെയും അജിതേഷിനെയും രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് ഒരു സംഘം തോക്കുചൂണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. കറുത്ത എസ്‌യുവിയില്‍ എത്തിയ സംഘമാണ് കോടതിയുടെ മൂന്നാം ഗേറ്റിനു സമീപത്തു നിന്ന ദമ്പതികളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നു ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. ആഗ്ര രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പരുള്ള വാഹനത്തിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്ത് ചെയര്‍മാന്‍ എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു.



ദമ്പതികളെ കണ്ടെത്താന്‍ തീവ്രശ്രമം നടത്തുകയാണെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ ആയുധധാരികളാണെന്നും എല്ലായിടത്തും പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രയാഗ്‌രാജ് എ‍‍ഡിജിപി എസ്.എൻ,സാബത് പറഞ്ഞു. എഡിജിപി മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറിനകം ദമ്പതികൾ നാടകീയമായി കോടതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.



കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി, സാക്ഷിക്കും അജിതേഷിനും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നു പൊലീസിനോടു നിർദേശിച്ചു. ‘അജിതേഷിനു മാത്രമാണു മർദനമേറ്റത്. ആരാണ് ഇതിനുപിന്നിലെന്നു അറിയില്ല. ഇരുവരുടെയും ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നു വ്യക്തം. അതിനാലാണു സംരക്ഷണം തേടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്’– ഇരുവരുടെയും അഭിഭാഷകൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു.



തൊട്ടുപിന്നാലെ പൊലീസിന്റെ അറിയിപ്പ് വന്നു. തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ട ദമ്പതികളെ ഫത്തേപുരിൽനിന്ന് പൊലീസ് രക്ഷിച്ചെന്നും പ്രതികളെ പിടികൂടിയെന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശം. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിലും മോചനത്തിലും നാടകീയത കൂടുതലാണെന്നും സംശയകരമാണെന്നും ആരോപണമുയർ‌ന്നു. സാക്ഷിയെ വിവാഹത്തിനു സഹായിച്ച സുഹൃത്തിനെ, കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഒരു കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസമാണ് ഇവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്.



പിതാവില്‍നിന്നു കടുത്ത ഭീഷണി ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒളിവിലായിരുന്ന സാക്ഷിയും ഭർത്താവും, ഹൈക്കോടതി ഇന്നു ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതു കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭീഷണി ഭയന്നു താനും കുടുംബവും ബറേലി വിട്ടെന്നും സാക്ഷിയേയും അജിതേഷിനെയും കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലെന്നും അജിതേഷിന്റെ പിതാവ് ഹരീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. വിവാഹത്തിന്റെ പേരില്‍ മകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇരുവരുടെയും പ്രായത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അജിതേഷിന് നല്ല ജോലിയില്ലെന്നും രാജേഷ് മിശ്ര കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജേഷ് മിശ്രയ്‌ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത വിഡിയോയിലൂടെയാണ് സാക്ഷി ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്.



‘ഞങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം. ഞാന്‍ വിവാഹിതയാണ്. സിന്ദൂരം ഫാഷനുവേണ്ടി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല. പപ്പാ, രാജീവ് റാണയെപ്പോലെ നിങ്ങള്‍ ഗൂണ്ടകളെ എനിക്ക് പിന്നാലെ അയച്ചു. ഒളിച്ചിരുന്ന്് ഞാനും അജിതേഷും മടുത്തു. അവനെയും ബന്ധുക്കളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം. സുരക്ഷിതയും സന്തോഷവതിയും ആയിരിക്കാനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്' - സാക്ഷി വിഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്കോ ഭര്‍ത്താവിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ പിതാവും കൂട്ടരുമായിരിക്കും ഉത്തരവാദികളെന്നും സാക്ഷി പറഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്ച മുന്‍പാണ് സാക്ഷി അജിതേഷ് കുമാറിനെ വിവാഹം ചെയ്തത്.



