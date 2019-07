ചരിത്ര തീരുമാനം; 'മൈ ലോഡ്' അഭിസംബോധന രാജസ്ഥാന്‍ ഹൈക്കോടതി ഒഴിവാക്കി

ജയ്‌പുർ∙ മൈ ലോഡ്, മൈ ലോഡ്ഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ജഡ്ജിമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് അഭിഭാഷകരോട് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി. ജഡ്ജിമാരെ ദൈവതുല്യം കണ്ടുള്ള ഇത്തരം അഭിസംബോധനകള്‍ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുല്യതയ്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.



ജഡ്ജിമാരുടെ ഫുള്‍ കോര്‍ട്ട് ചേര്‍ന്നാണ് രാജ്യത്തെ മറ്റ് കോടതികള്‍ക്കും മാതൃകയാവുന്ന ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി കൈകൊണ്ടത്. അതേസമയം, കാലങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന ഈ അഭിസംബോധകള്‍ക്ക് പകരം എന്ത് വിളിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നില്ല.



2014 ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഇതിന് സമാനമായ പ്രസ്താവന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. കോടതിയിൽ ജഡ്‌ജിയെ മൈ ലോർഡ്, യുവർ ലോർഡ്‌ഷിപ്പ്, യുവർ ഓണർ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

