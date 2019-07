ഹോങ്കോങ് ∙ യുഎസ് കമ്പനികൾ തയ്‌വാന് ആയുധങ്ങൾ കൈമാറിയതിനു പിന്നാലെ തയ്‌വാൻ തുറമുഖ മേഖലയിൽ സൈനിക അഭ്യാസം നടത്തി ചൈന. തയ്‌വാന്റെ തെക്ക്–കിഴക്ക് പ്രദേശത്തു ചൈനീസ് നാവിക, വ്യോമസേനകൾ സംയുക്തമായാണ് അഭ്യാസം നടത്തിയതെന്നു പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പിഎൽഎ) ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. വാർഷിക പദ്ധതികൾ പ്രകാരം നടന്ന സാധാരണ നടപടി മാത്രമാണ് ഇതെന്നും പിഎൽഎ പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ സ്വയംഭരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തയ്‍വാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസും ചൈനയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട്. തയ്‍വാൻ (ചൈനീസ് തായ്പേ‌യ്) തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രവിശ്യയാണെന്നാണു ചൈനയുടെ വാദം.

തയ്‌വാന് ആയുധങ്ങൾ വിറ്റ യുഎസ് കമ്പനികൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നു ചൈന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഈ മാസം എട്ടിനാണ് 108എം1എ2ടി അബ്രാം ടാങ്കുകളും സ്റ്റിങ്ങർ മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടെ 220 കോടി ഡോളറിന്റെ ആയുധങ്ങൾ തയ്‌വാനു നൽകാൻ യുഎസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയത്. എന്നാൽ രാജ്യതാൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, ആയുധങ്ങൾ കൈമാറുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നു ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗെങ് ഷുവാങ് പറഞ്ഞു. തയ്‌വാനെ ചൈനയിൽനിന്നു വേർപെടുത്താനുള്ള യുഎസിന്റെ ഓരോ ശ്രമത്തിനും ശക്തമായ പ്രതികരണമുണ്ടാകുമെന്ന് യുഎസിലെ ചൈനീസ് അംബാസിഡർ കുയ് ടിയാൻ‌ക്‌യും പ്രതികരിച്ചു.

ദക്ഷിണ ചൈന കടലും തയ്‌വാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ പ്രശ്നത്തിൽ യുഎസ് ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി വെയ് ഫെൻഗെ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഏഷ്യ പ്രീമിയർ ഡിഫൻസ് ഉച്ചകോടി ഷാൻഗ്രില ഡയലോഗിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അമേരിക്കയുമായി യുദ്ധം നടത്തിയാൽ അതു ലോകത്തിനു ദുരന്തമായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബെയ്ജിങ് അതിപ്രധാനമായി കരുതുന്ന തയ്‌വാനിൽ ഇടപെടൽ നടത്താൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ ബലംപ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അവസാനം വരെ പൊരുതുമെന്നും ചൈന പറഞ്ഞു.

തയ്‌വാന്‍ പ്രസിഡന്റ്് സായ് ഇങ് വെന്നിന്റെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തയ്‌വാൻ കടലിടുക്കിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വീണ്ടും വഷളായത്. തയ്‌വാൻ വിദേശ ശക്തികളുടെ ഭീഷണിയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും നേരിടുകയാണെന്നും സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ തയ്‌വാന്റെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും സായ് ഇങ് വെൻ ന്യൂയോർക്കിൽ സഖ്യകക്ഷികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഇതാണ് തയ്‌വാൻ മേഖലയിൽ സൈനിക അഭ്യാസം നടത്താൻ ചൈനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കാനിരിക്കെ ശക്തമായ ചൈനീസ് വിരുദ്ധ നിലപാടുകളാണ് സായ് ഇങ് വെൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

