എസ്എഫ്ഐ ഓഫിസ് അടച്ചു പൂട്ടും; ‘ഇടിമുറി’ ഇനി മുതൽ ക്ലാസ് മുറിയാകും

തിരുവനന്തപുരം∙ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിലെ എസ്എഫ്ഐ ഓഫിസ് പൂട്ടി ക്ലാസ് മുറിയാക്കുമെന്ന് കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ കെ.കെ.സുമ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോളജിൽ അരങ്ങേറിയ അക്രമസംഭവങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയാണ് നടപടി.



യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിലെ ഇടിമുറിയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫിസ് മുറിയിലെ അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികളും ആയുധങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ക്യാംപസിലെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിനു പിന്നിലുള്ള ഗ്രീൻ റൂമാണ് എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫിസായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതു തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 5 വർഷം മുൻപ് യുവജനകമ്മിഷൻ ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു.



എതിർക്കുന്നവരെ ഈ മുറിയിലിട്ട് മർദിക്കുന്ന പതിവുണ്ടെന്നാണ് വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞത്. പ്രധാനമുറിക്കൊപ്പമുള്ള ചെറിയ മുറിയിലാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് മദ്യക്കുപ്പി കണ്ടെത്തിയത്. രാത്രിയിലും ഇവിടെ ആളുകൾ തങ്ങാറുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്ത മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗവും മറ്റു സാധനങ്ങളും.

English Summary : University College to shut down the current sfi office in campus