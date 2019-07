എതിർക്കുന്നവർക്ക് ക്രൂര പീഡനം; ഇറാന്റെ ‘സർവകലാശാല ജയിലിൽ’ഫ്രഞ്ച് അധ്യാപിക

ടെഹ്റാൻ/പാരിസ്∙ ആണവകരാറിന്റെ പേരിൽ മധ്യപൂർവദേശത്തു സംഘർഷം ശക്തമായിരിക്കെ സമാധാനത്തിനു ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിന് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു തന്നെ തിരിച്ചടി. ഇറാനിലെയും ഫ്രാൻസിലെയും ഇരട്ടപൗരത്വത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രഫ. ഫരീബ അദിൽഖായെയാണ് ഇറാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറുപതുകാരിയായ ഫരീബ മാതാവിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇറാനിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. എന്നാല്‍ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അറസ്റ്റെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

അവധി കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ 25ന് പാരിസിൽ തിരിച്ചെത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഫരീബ. എന്നാൽ കാണാഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് സഹപ്രവര്‍ത്തകർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ഇറാനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അറസ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഏകദേശം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കോൺസുലാർ സേവനം ഫരീബയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു മാക്രോയുടെ ആവശ്യം. ഇതിനു മറുപടിയായാണിപ്പോൾ അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.



‘അടുത്തിടെയാണ് ഈ വ്യക്തി അറസ്റ്റിലായത്. പക്ഷേ കേസിന്റെ സ്വഭാവം കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനാകില്ല...’ജുഡിഷ്യറി വക്താവ് ഘോലാംഹുസൈൻ ഇസ്മായിലി പറഞ്ഞു. ഇറാനിയൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലൈവ് വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇസ്മായിലി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സയൻസസ് പോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാരിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലെ ആന്ത്രപ്പോളജി പ്രഫസറാണ് ഫരീബ. 1977ലാണ് ഇവർ ഫ്രാൻസിൽ പഠിക്കാനായി എത്തുന്നത്. പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വമെടുത്തു.



ഹസ്സൻ റൂഹാനി

അമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കൾ ഇറാനിലാണ്. ഇരട്ടപൗരത്വത്തിന് ഇറാനിൽ അംഗീകാരമില്ലാതിരിക്കെ, അപകട സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടും പലപ്പോഴും മാതാവിനെ സന്ദർശിക്കാനായി ഫരീബ ഇറാനിലെത്തിയിരുന്നു. ജൂൺ 5നു തന്നെ ഫരീബയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന് സഹപ്രവർത്തകനും പ്രഫസറുമായ ഷാങ്–ഫ്രോൻസെ ബയാത്ത് പറയുന്നു. ടെഹ്റാനിലെ എവിന്‍ എന്ന ജയിലിൽ ഫരീഖ തടവിലാക്കപ്പെട്ടതു സംബന്ധിച്ച സൂചനകളും ലഭിച്ചിരുന്നു.



രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരെ തടവിൽ പാർപ്പിക്കുന്ന എവിൻ ജയിൽ പീഡനത്തിന് കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചതാണ്. ഇസ്‌ലാമിക വിപ്ലവത്തിനും മുൻപും ശേഷവും ഒട്ടേറെ പേരെ ഇവിടെ തടവിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈദ്ധാന്തികരും ബുദ്ധിജീവികളും അധ്യാപകരും തുടങ്ങി ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിക്കുന്നവരെയെല്ലാം ഇവിടെയാണു തടവിലിടുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ ‘എവിൻ സർവകലാശാല’യെന്നു വിളിപ്പേരുമുണ്ട് ജയിലിന്. തടവുകാർക്കു നേരിടേണ്ടി വന്ന കൊടുംപീഡനത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെയും പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധവുമാണ് ജയില്‍. ഇവിടത്തെ ഫരീബയുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാണെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



ഫരീബയെ തടവിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും ശാരീരികമായി വളരെ ദുർബലയായ ഫരീബയുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ബയാത്ത് പറയുന്നു. ഇറാനിലെ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ചാനൽ ചർച്ചകളിലും മറ്റും പലപ്പോഴും ഫരീബ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇവരുടെ പല നിലപാടുകളും ഇറാനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഷിയാ മുസ്‌ലിംകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും ഫരീബ വിദഗ്ധയായിരുന്നു. ഇവർ അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും ആരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഇപ്പോഴും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. തടവറയിൽ ക്രൂരമർദനത്തിനിരയാകുന്ന പലരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഇറാനിയൻ റെവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് കൈകഴുകുന്നതും ഇത്തരത്തിലാണ്. അറസ്റ്റുമായി റെവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സിനു ബന്ധമില്ലെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കുന്നത് അപകടരമായ നടപടിയുടെ സൂചനയാണു നൽകുന്നതെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.



എത്ര കാലം തടവ് തുടരുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഫ്രഞ്ച് കോൺസുലേറ്റിന്റെ സേവനം ഫരീബയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കണമെന്നായിരുന്നു മാക്രോ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇരട്ടപൗരത്വം അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഫരീബയെ ഇറാന്‍ സ്വദേശിയായാണു കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് കോണ്‍സുലാർ സേവനം അനുവദിക്കാത്തതെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നതതലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചകൾക്കാണ് ഫ്രാൻസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഫരീബയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി കോൺസുലാർ സേവനം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഫ്രാൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.



‘ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഏതാനും നാളുകളായി വിവരമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് വിഷയത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതും അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റൂഹാനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതും’– മാക്രോ പറഞ്ഞു. 2015ലെ ആണവകരാർ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാക്രോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇറാന്റെ പ്രകോപനപരമായ നീക്കം. ഇറാനിലേക്ക് സന്ദർശനം നടത്താനും മാക്രോയ്ക്കു പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 40 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായി ഇറാൻ സന്ദർശിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റും മാക്രോയായിരുന്നേനെ.



ഇറാനിൽ പാശ്ചാത്യ പാസ്പോർട്ടുമായി ഇതാദ്യമായല്ല ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ബ്രിട്ടിഷ്– ഇറാനിയൻ പൗരത്വമുള്ള തോംസൺ റോയിട്ടേഴ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോജക്ട് മാനേജർ നസാനിൻ സഗാറി 2016ൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട് അന്നു മുതൽ ടെഹ്റാനിൽ തടവിലാണ് നസാനിൻ. ബ്രിട്ടനുമായി ഇറാൻ ഇടയുന്നതിലേക്കും ഈ സംഭവം നയിച്ചിരുന്നു. ഇറാനിയൻ– അമേരിക്കൻ പൗരത്വമുള്ള സിയാമക് നമാസി, പിതാവ് ബാക്വർ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ജയിലിലാണ്. ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ചാണ് ഇരുവരെയും തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവവും യുഎസിൽ വന്‍വിവാദമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.



ചൈനീസ്–അമേരിക്കൻ പൗരത്വമുള്ള പ്രിൻസ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവേഷകൻ ഷിയുവെ വാങ്ങും ചാരവൃത്തി ആരോപിക്കപ്പെട്ട് 10 വർഷത്തെ തടവിലാണ്. യുഎസ് പൗരനായ മൈക്കെൽ വൈറ്റും 10 വർഷത്തെ തടവിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അടുത്തിടെയാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഗവേഷക ക്ലോറ്റിൽഡെ റീസ് 2009–10ൽ പത്തു മാസത്തോളം ഇറാന്റെ തടവിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് നയതന്ത്ര ഇടപെടലിലാണ് ഇവരെ മോചിപ്പിക്കാനായത്. ഇറാനും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ തടവുകാരെ കൈമാറുന്നതു സംബന്ധിച്ച കരാറുണ്ടാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ യാഥാർഥ്യമായിട്ടില്ല.



അതിനിടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ജാവേദ് സരിഫിന് യുഎസ് വീസ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ യുഎസിൽ എവിടെയെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ട് എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ കനത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് വീസ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാൻഹട്ടാനിലെ മിഡ്ടൗണിലുള്ള ഇറാൻ യുഎൻ മിഷൻ ഓഫിസിലെ ആറ് ബ്ലോക്കുകൾക്കപ്പുറത്തേക്കു സഞ്ചരിക്കാൻ മന്ത്രിക്ക് അനുവാദമുണ്ടാകില്ല. ‘ടെഹ്റാനിൽ യുഎസ് നയതന്ത്രപ്രതിനിധികൾക്കും സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിലും സംഭവിക്കുക’–സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ പറഞ്ഞു.



യുഎസ് അനുവദിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഇവിടെ വിനാശകാരിയായ പ്രൊപ്പഗാൻഡ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് സരിഫ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പോംപെയോ പറഞ്ഞു. യുഎൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിലിൽ ബുധനാഴ്ചയാണ് സരിഫിന്റെ പ്രസംഗം. യുഎസിൽ നിന്നു വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള സരിഫ് ഇംഗ്ലിഷിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളതിനാൽത്തന്നെ തന്റെ സന്ദർശനവേളയിൽ യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിജീവികൾക്കും മുന്നിൽ ഇറാന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു.

