കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ 3 മാസത്തിനകം തീർപ്പാക്കും; ജനമാണ് പരമാധികാരി: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഓഫിസുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ 3 മാസത്തിനകം തീർപ്പാക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വകുപ്പു മേധാവികൾ നിർദേശം നൽകി. വേണ്ടത്ര ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് എന്താണെന്നു ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചിന്തിക്കണം. കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജനങ്ങളാണു പരമാധികാരികളെന്ന യാഥാർഥ്യം വിസ്മരിക്കരുത്. ഇടതു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പല ദുഷ്പ്രവണതകൾക്കും അന്ത്യമാകുമെന്നു സാധാരണക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. അവരെ നിരാശയിലേക്കു തള്ളിവിടരുത്. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണുന്നതിനു പ്രധാന്യം നൽകണം. ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നേടിയെടുക്കുന്നതിനു മാത്രം ജീവനക്കാരനും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുൻതൂക്കം നൽകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



