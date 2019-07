തിരുവനന്തപുരം∙ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് വധശ്രമക്കേസിലെ പ്രതികളുടെ കായികസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു പിഎസ്‌സി വിജിലന്‍സ്. സര്‍വകലാശാലയില്‍നിന്നും സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുമാണ് രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പരീക്ഷാ സമയത്തു ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകരെ വിളിച്ചു വരുത്തും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജില്‍ പരീക്ഷാ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകര്‍ ഹാജരാകാറില്ലെന്ന ആരോപണത്തിലും വിജിലന്‍സ് തെളിവെടുക്കും.

പിഎസ്‌സിയുടെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം കടുപ്പിക്കാനാണു വിജിലന്‍സ് തീരുമാനം. ഉയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങളിലെല്ലാം തെളിവുള്‍പ്പെടെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടിനാണു വിജിലന്‍സ് നീക്കം. എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രതികള്‍ ഹാജരാക്കിയ കായിക ക്ഷമത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അതാത് ഏജന്‍സികളില്‍നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ സമയത്ത് ക്രമക്കേടുകള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയാന്‍ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകരെ വിളിച്ചു വരുത്തും. കൂടാതെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിക്കും. കായിക സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍നിന്നു 13.58 മാര്‍ക്ക് നേടിയാണു ശിവരഞ്ജിത്ത് ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായത്.

ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് പിഎസ്‌സി യോഗം നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്പി.റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം. ശിവരഞ്ജിത്ത്, നസീം, പ്രണവ് എന്നിവര്‍ എഴുതിയ എല്ലാ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളും പരിശോധിക്കും. വിജിലന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു വരുന്നതു വരെ ഇവര്‍ മൂവരുടേയും നിയമന നടപടികള്‍ മരവിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന പിഎസ്‌സി യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

English Summary: PSC vigilance to enquire about sports certificates of Sivaranjith, Naseem and Pranav