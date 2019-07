സർക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി: ഫ്ലക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് 10000 വരെ പിഴയീടാക്കണം

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പിഴയീടാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. പിഴയടയ്ക്കാത്തവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടു കെട്ടുന്നതിനും ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകരുതെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമം ലംഘിച്ച് ഫ്ലക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് 5000 രൂപ മുതൽ 10000 രൂപ വരെ പിഴയീടാക്കാനാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



തുടർച്ചയായ ഉത്തരവുകളുണ്ടായിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് ഫ്ലക്സ് നിരോധനം നടപ്പാക്കാത്ത സർക്കാർ നിലപാടിനെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. സർക്കാരിന് നിശ്ചയദാർഢ്യമില്ലാത്തതാണ് ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയ കോടതി പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് പരിധിയുണ്ടെന്നും ഇത് തുടർന്നാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.



സർക്കാരിന് മിനിറ്റുകൾ‍കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാവുന്ന ഉത്തരവിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപടിയില്ലാത്തതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് മടുത്തു. ഇനി വെറുതെ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കാനാവില്ല. സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്നും ചോദിച്ചു. എന്നാൽ മറുപടി നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട സർക്കാർ അഭിഭാഷകനോട് എന്തിനാണ് മറുപടിയെന്നു കോടതി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു.



ഫ്ലക്സ് വിഷയത്തിൽ കോടതി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാം. നിരോധന ഉത്തരവുകളുണ്ടായിട്ടും നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് നിയമ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. സർക്കാർ അതിനു കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാമെന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഉത്തരവിൽ സർക്കാർ എന്തു നടപടിയെടുത്തെന്ന് ഇനി കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അറിയിക്കണം. കേസ് 30ന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മാറ്റിവച്ചു.

