ജപ്പാനിൽ ആനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ തീയിട്ട് അക്രമി: 13 മരണം

ടോക്കിയോ∙ ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടോയിൽ ആനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ അക്രമി തീയിട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ 13 പേർ മരിച്ചതായി ക്യോട്ടോ അഗ്നിരക്ഷാ സേന അറിയിച്ചു. 18 പേർ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയതായാണ് വിവരം. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത. ഇന്ന് രാവിലെ 10.35 ന് സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് തങ്ങൾക്കു ഫോൺ ലഭിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഉടൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായും ക്യോട്ടോ അഗ്നിരക്ഷ സേന അറിയിച്ചു



ബോധപൂർവ്വം കെട്ടിടത്തിന് അക്രമി തീയിടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം. എന്നാൽ അക്രമിയെ കുറിച്ചോ അയാളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. പ്രതിയെന്നു സംശയിക്കുന്നയാൾ തറയിലേക്കു എന്തോ ദ്രാവകം വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് തീ പടർന്നതായാണ് വിവരം.

English Summary: At least 13 presumed dead in Japan studio fire: Official