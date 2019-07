ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ (ഐസിജെ) ഉത്തരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ചാരനെന്നു മുദ്രകുത്തി ജാദവിനു (49) പാക്ക് സൈനികക്കോടതി വിധിച്ച വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അതുവരെ വധശിക്ഷയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേ തുടരണമെന്നുമാണു ഐസിജെ വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘പാക്ക് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍ കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിനെ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിട്ടില്ല. മോചിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്കു മടക്കി അയയ്ക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കോടതി തീരുമാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കുല്‍ഭൂഷണിനെതിരായ നിയമനടപടികൾ തുടരും’– ഇമ്രാൻ ഖാൻ ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കി.



ജാദവിന്റെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ വിയന്ന കരാറിലെ 36ാം വകുപ്പിന്റെ ലംഘനമാണുണ്ടായതെന്നും, അതിലൂടെ രാജ്യാന്തരമായ പിഴവാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ വരുത്തിയതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പതിനാറംഗ ജൂറിയിൽ 15–1 ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് വിധി.

ഇറാനിൽ വ്യാപാരിയായിരുന്ന, മുൻ നാവികസേനാ ഓഫിസറായ ജാദവിനെ ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് 2016 ഏപ്രിലിലാണു പാക്കിസ്ഥാൻ തടവിലാക്കിയത്. 2017 ഏപ്രിലിൽ സൈനികക്കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത മാസം ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര കോടതിയെ സമീപിച്ചു.



