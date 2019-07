നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം: എൻജിഒ യൂണിയൻ നേതാവിന് സസ്പെൻഷൻ

കൊച്ചി∙ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് എൻജിഒ യൂണിയൻ നേതാവിനെ ട്രഷറി ഡയറക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എറണാകുളം സബ് ട്രഷറിയിലെ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടും എൻജിഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗവുമായ വി. നോബിളിനെയാണു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. നോബിളിനെ വഴിവിട്ടു സഹായിച്ചതിന് ജില്ലാ ട്രഷറിയിലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വിഭാഗം ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് അനൂപ് ദാമോദരനെ തൃപ്പൂണിത്തുറ സബ് ട്രഷറിയിലേക്കു മാറ്റി.

മധ്യമേഖല ട്രഷറി ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി. 2017 സെപ്റ്റംബർ 20ന് രാത്രി 10.45ന് നോബിൾ എറണാകുളം സബ് ട്രഷറിയുടെ സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്ന് ഒരു ‘സീൽഡ് ബോക്സ്’ വച്ചത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുവാദത്തോടെയല്ലെന്നും ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഡയറ്കടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

‘ഉത്തരവാദിത്തരഹിതവും അച്ചടക്കമില്ലാതെയും ക്രിമിനൽ സ്വഭാവത്തോടെയും ധിക്കാരപരവുമാണു നോബിളിന്റെ നടപടികൾ. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരപരിധിയിൽ മനഃപൂർവം കടന്നുകയറി നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. സബ് ട്രഷറി ഓഫിസറുടെയും ട്രഷററുടെയും കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട താക്കോൽകൂട്ടം കൈക്കലാക്കി സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്നത് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനവും ക്രിമിനൽ കുറ്റവുമാണ്.

മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യേണ്ട മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്), ജിഎസ്ടി എന്നിവയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ റീഫണ്ട്, അവർ ഹാജരുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പോലും നോബിൾ നേരിട്ട് അനുവദിച്ചു. ഇതിനു പിറകിൽ ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള ഗൂഢലക്ഷ്യമുണ്ട്. ധന ഇടപാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന വിധം പ്രവർത്തിച്ച നോബിളിനെ സർവീസിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നതു വകുപ്പിനും സർക്കാരിനും ഭീഷണിയായിരിക്കും.’ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.

English summary: Suspension for NGO Union leader for doing illegal activities