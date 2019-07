ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് ആലോചനയിൽ: മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ

കൊച്ചി∙ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഘടനയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത് ആലോചനയിലുണ്ടെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ. നയപരമായ കാര്യമായതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമേ പ്രഖ്യാപനം നടത്താനാകൂ. സർക്കാരിന്റെ വൈദ്യതി വാഹനനയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ നിർമിച്ച് വിപണിയിലിറക്കുന്ന ഇ–ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് 30,000 രൂപ സബ്സിഡി നൽകുമെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെഎഎഎല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇ–ഓട്ടോ നിർമാണം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് എസ്‍യുവി ഹ്യൂണ്ടായ് കോന കൊച്ചിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പോപുലർ ഹ്യൂണ്ടായിയാണ് കോന ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്.

നിരത്തുകളിൽ ഇരുചക്ര, മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളും അതുകഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കുകളുമാണ് ഏറ്റവും അധികം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്നു കാണുന്ന പരമ്പരാഗത ഓട്ടോറിക്ഷകളെ പൂർണമായും നിരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇ–ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഇ–ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനും ചാർജിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നികുതിഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സർക്കാരും ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

കാറിലും ഓട്ടോറിക്ഷയിലുമെല്ലാം ബാറ്ററി വാങ്ങി സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഇതിന് പുതിയ സംരംഭകർ മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററിയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ വാങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളെക്കാൾ അഞ്ചും ആറും ലക്ഷം രൂപ അധികമാണ്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ ബാറ്ററികൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാവുന്ന സെന്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ബാറ്ററി സെന്ററുകളിലെത്തി ചാർജ് തീർന്ന ബാറ്ററി മാറ്റി വാങ്ങാവുന്ന സംവിധാനമുണ്ടാക്കും. ഇതുവഴി വാഹനം വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ചെലവു കുറയുമെന്നു മാത്രമല്ല, ചാർജു ചെയ്യുന്നതിനായി അധികം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഒഴിവാകും. ഇലക്ട്രിക് വാഹനക്കാര്യത്തിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English summary: Tax concession for electric vehicles under concideration says minister A.K. Sasindran