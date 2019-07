എംബിബിഎസ് സീറ്റ്: പ്രവാസിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ ആലുവ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി∙ എംബിബിഎസ് സീറ്റിന്റെ മറവിൽ വിദേശ മലയാളിയെ വഞ്ചിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തയാൾ അറസ്റ്റിൽ. ആലുവ ചൂർണിക്കര തായ്ക്കാട്ടുകര ശാന്തി നഗർ തെക്കേമണ്ണിൽ വീട്ടിൽ ജോബിൻ ജോയ്(32) ആണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. പുതുച്ചേരിയിലെ കോളേജിൽ എംബിബിഎസിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച എളംകുളം സ്വദേശിയായ വിദേശമലയാളിയുടെ മകൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇയാൾ അടുത്തുകൂടി തട്ടിപ്പു നടത്തിയത്. സ്റ്റഡി ലിങ്ക് കൺസൾട്ടൻസി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രതി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളെ പ്രതി കോളേജിൽ വച്ച് പരിചയപ്പെടുകയും കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിലുമുള്ള സ്വാധീനം വഴി ഫീസ് കുറച്ചു നൽകാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. എംബിബിഎസിന് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരുകോടി 10 ലക്ഷം രൂപ എന്ന ഫീസ് 80 ലക്ഷം ആയി ചുരുക്കുന്ന സ്കീം ഉണ്ടെന്നും പെൺകുട്ടിയെ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഡ്മിഷൻ നൽകാമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതി വിശ്വസിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ അഡ്മിഷൻ ശരിയാക്കിയെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ച പ്രതി ആദ്യ വർഷത്തെ ഫീസ് 40 ലക്ഷം രൂപ കോളജിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലൂടെ വാങ്ങിയെടുത്തു. ഇതിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം കോളേജിൽ അടക്കുകയും ബാക്കി തുക പ്രതി കൈക്കലാക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഒന്നാം വർഷ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ ഫീസും അടക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർഥിനിയെ ക്ലാസിൽ നിന്നും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് മനസിലായത്. വിദ്യാർഥിനിക്ക് ഇന്റേണൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനു പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇതോടെ വിവരം വിദ്യാർഥിനി വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു. കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഇടപെട്ട പ്രതി രക്ഷിതാക്കൾ അറിയാതെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയനായി സ്വന്തം പേരു നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വീട്ടിൽ അറിയുന്നതിന് വൈകുകയും ചെയ്തു. ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത വിവരം കോളജുകാർ പ്രതിയെ തന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഇതോടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ 15 ലക്ഷം രൂപ അയച്ചതാണെന്നും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് കോളേജിന്റെ കണക്കിൽ വരാത്തത് എന്നുമായിരുന്നു പ്രതിയുടെ വിശദീകരണം. കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് 25 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായത്. ഇതോടെ പ്രതി പണം തിരികെ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പണം നൽകാതായതോടെയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. പണം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ബന്ധവും മറ്റും പറഞ്ഞ് ഫോൺ ചെയ്യുമായിരുന്നെന്നും പരാതിക്കാർ പറയുന്നു.

വൈക്കം, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതി സമാനതട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം. വൈക്കം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എറണാകുളം എസിപി കെ. ലാൽജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെൻട്രൽ ഇൻസ്‌പെക്ടർ എസ്. വിജയശങ്കർ എസ്ഐമാരായ വിബിൻദാസ്, സുനുമോൻ. കെ. എഎസ്ഐ അരുൾ, എസ്‍സിപിഒമാരായ അനിൽ, ജാക്സൺ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English summary: Aluva native under arrest for fraud worth lakhs from NRI Malayali for MBBS seat