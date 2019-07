ന്യൂഡൽഹി∙ സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകര്‍ റെഡ്ഡിയുടെ പിന്‍ഗാമി ആരാകും എന്നതിനെച്ചൊല്ലി പാർട്ടിയില്‍ ഭിന്നത. ഡി.രാജയ്ക്കു ജനറൽ‌ സെക്രട്ടറി പദം നൽകുന്നതിനോടു കേരളഘടകത്തിന് കടുത്ത എതിര്‍പ്പാണ്. പുതിയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഇന്നു തുടക്കമാകും.

ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയാന്‍ സുധാകര്‍ റെഡ്ഡി താല്‍പര്യം അറിയിച്ചത്. മൂന്നു ടേം തികയ്ക്കാന്‍ രണ്ടു വര്‍ഷം കൂടി ബാക്കി നില്‍ക്കെയാണ് റെഡ്‌ഡിയുടെ തീരുമാനം. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പരിചയ സമ്പത്ത് കണക്കിലെടുത്ത് ഡി.രാജയെ ഒരുവിഭാഗം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സുധാകര്‍ റെഡ്ഡിക്കും അനുകൂല നിലപാടാണ്.

എന്നാല്‍ അമര്‍ജീത് കൗറിനെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയാക്കണമെന്നാണ് കേരള നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം. സമവായത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി അതുല്‍ കുമാര്‍ അന്‍ജാന്‍റെയും കെ.നാരായണയുടെയും പേരുകള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയാകാനില്ലെന്നു ബിനോയ് വിശ്വം പറയുന്നു.

ഭിന്നത പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ സുധാകര്‍ റെഡ്ഡി തന്നെ പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് വരെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഞായറാഴ്ച വരെ നടക്കുന്ന ദേശീയ നിര്‍വാഹക സമിതി, ദേശീയ കൗണ്‍സില്‍ യോഗങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കും.

English Summary: CPI general secretary Sudhakar Reddy wish to resign the post