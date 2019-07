വനം, ദേവസ്വം തർക്കം വേണ്ട; ഒലിച്ചുപോയി പമ്പാതീരത്തെ ലക്ഷങ്ങളുടെ മണൽ

ശബരിമല∙ പമ്പാനദിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ട മണൽ എടുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി വനം വകുപ്പും ദേവസ്വം ബോർഡും ഇനിയും തർക്കം വേണ്ട. മന്ത്രിമാർ ഇടപെട്ടിട്ടും തീരാത്ത മണൽ തർക്കത്തിനു വിരാമമിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ മണൽ പമ്പാനദിയിൽ ഒലിച്ചു പോയി. കനത്തമഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പാച്ചിലിലാണ് മണൽ ഒഴുകിപ്പോയത്.

കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലാണ് പമ്പാ ത്രിവേണിയിൽ മണൽ ഒഴുകി എത്തിയത്. തീർഥാടനത്തിനായി ഇവ നീക്കം ചെയ്ത് ത്രിവേണിക്കും ചെറിയാനവട്ടത്തിനും മധ്യേ നദിയുടെ പലഭാഗത്തായി കൂട്ടിയിട്ടു. കുറച്ചു മണൽ ചക്കുപാലം പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിലും നിക്ഷേപിച്ചു. ശബരിമല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇതിൽ 20,000 ഘനഅടി മണൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് സൗജന്യമായി നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കി.

പമ്പാനദിയിൽ നിന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് മണൽ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് തടസവുമായി എത്തി. ചക്കുപാലത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മണൽ എടുത്താൽ മതിയെന്ന് വനം വകുപ്പും ചെളി നിറഞ്ഞത് ആയതിനാൽ അതുവേണ്ടന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.

ഇതേ തുടർന്നു വനം, ദേവസ്വം മന്ത്രിമാർ ഇടപെട്ട് യോഗം വിളിച്ചു. പമ്പാനദിയിൽ എവിടെ നിന്നു വേണമെങ്കിലും ദേവസ്വം ബോർഡിന് മണൽ സംഭരിക്കാമെന്ന് മന്ത്രിമാർ ഉറപ്പു നൽകി. പക്ഷേ വനം വകുപ്പ് പാസ് നൽകാഞ്ഞതിനാൽ സംഭരണം നടന്നില്ല. മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടായാൽ മണൽ ഒലിച്ചുപോകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അവഗണിച്ചു.

ശക്തമായ മഴയിൽ പമ്പ, കക്കി, ഞുണങ്ങാർ എന്നീ നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും മണൽ ഒലിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു. ഇനിയും വളരെ കുറച്ച് മണൽ മാത്രമേയുള്ളു. രണ്ടു ദിവസം കൂടി ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. അതിനാൽ അവശേഷിക്കുന്ന മണലും വൈകാതെ നദിയിലൂ‌ടെ ഒലിച്ചു പോകും.

English summary: Soil in Pampa river swept away in heavy rain