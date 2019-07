ഡോക്ടറുടെ 100 പവൻ കവർന്നവരുടെ ദൃശ്യം കിട്ടി; പിടിക്കാനായില്ല, പൊലീസിന് നാണക്കേട്

കൊച്ചി ∙ ആലുവയിൽ മോഷണങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുമ്പോഴും പ്രതികളെ പിടികൂടാനാകാതെ പൊലീസ്. ആറു മാസത്തിനിടെ ആലുവയിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി മൂന്നു പ്രധാന കവർച്ചകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പു നടന്ന പല കേസുകളിലും അന്വേഷണം ഇഴയുകയാണ്. ഇടയാർ സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിൽ മാത്രം പ്രതികളെ പിടികൂടിയതാണ് പൊലീസിന് ആശ്വാസം. ഈ കേസിൽ ആറുകോടിയുടെ തൊണ്ടിമുതൽ ഇപ്പോഴും കാണാമറയത്താണ്. മറ്റു രണ്ടു കേസിലും പൊലീസ് വലയുന്നു. പ്രതികളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ച കേസിൽ പോലും കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

മോഷണം പതിവായ തോട്ടയ്ക്കാട്ടുകര



തോട്ടയ്ക്കാട്ടുകരയിൽ ദേശം റോഡിൽ പൂട്ടിക്കിടന്ന വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണവും റിയാലും മോഷ്ടിച്ച് ഒരു വർഷം തികയുന്നതിനു മുമ്പാണ് സമീപ സ്ഥലത്തുതന്നെ വൻ കവർച്ച നടന്നത്. ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രവാസിയുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 19നായിരുന്നു. വീട്ടുടമ പുറത്തു പോയപ്പോഴായിരുന്നു മോഷണം. സമാനമായ ശൈലിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 12ന് വൈകിട്ട് ജോർജ് മാത്യു എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ കവർച്ച നടന്നത്. വീട്ടിലുള്ളവർ നഗരത്തിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണവിവരം അറിയുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് തോട്ടയ്ക്കാട്ടുകരയിൽതന്നെ പൊന്നാരത്ത് റിട്ട. ജോയിന്റ് ആർടിഒ ഒ.ബാബുവിന്റെ വീടു കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം നടന്നിരുന്നു. ഇവിടെത്തന്നെ വയോധികയെ കബളിപ്പിച്ച് നാലു പവൻ കവർന്ന കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



ജിസിഡി ലെയ്നിൽ പൂണോളി ജോർജ് മാത്യുവിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന കവർച്ചയിൽ സ്വർണവും വജ്രവും വിദേശ കറൻസികളുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മോഷണത്തിനെത്തിയവർ വളർത്തുനായയെ മയക്കിയ ശേഷമാണ് വീട്ടിൽ കടന്നു കയറിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വീട്ടിലെ അലമാര തകർത്ത് ലോക്കറിൽ നിന്നാണ് ആഭരണങ്ങളെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതികൾക്ക് എറണാകുളം നഗരത്തിലെ സമാന കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തിലാണ് പൊലീസ്. എന്നാൽ ഇവിടെ മോഷണം നടത്തിയവരുടെ വിരലടയാളങ്ങൾ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാമ്യം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.



ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലെ മോഷണം



കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഡോക്ടർ ഗ്രേസിയെ വീട്ടിൽ ബന്ധിയാക്കി നൂറു പവൻ സ്വർണവും വജ്രാഭരണങ്ങളും പണവും കവർന്നത്. വീടിന്റെ പിൻവാതിൽ കുത്തിത്തുറന്നായിരുന്നു മോഷണം. ഭർത്താവ് വിദേശത്തും മകൻ ജോലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇതര സംസ്ഥാനത്തും ആയതിനാൽ ഇവർ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു വീട്ടിൽ. കിടപ്പുമുറിയിൽ കയറിയ പ്രതികൾ ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ശരീരത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾവരെ കവർന്നു. 70000 രൂപയും 80 പവൻ ആഭരണങ്ങളുമാണ് മോഷ്ടാക്കൾ തട്ടിയെടുത്തത്.



തിരക്കേറിയ പറവൂർ നെടുമ്പാശേരി റോഡിലുണ്ടായ മോഷണം നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ മോഷ്ടാക്കളുടേത് പരിചിത ശബ്ദമാണെന്നും മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നതെന്നും ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. മോഷ്ടാക്കൾ സ്ഥലം വിട്ട് 15 മിനിറ്റിനകം പൊലീസിൽ വിവരം അറിച്ചു. വിരലടയാള വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തു വന്ന് പരിശോധന നടത്തി. എന്നിട്ടും ഈ കേസിൽ തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ പൊലീസിനായില്ല. പ്രതികളെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതായി അന്നും പൊലീസ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതികളെന്നു കരുതുന്നവർ മദ്യപിക്കാൻ ബാറിലെത്തിയതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നും പ്രതികൾ വലയിലാകുമെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞത്.



പ്രതികൾ പിടിയിലുണ്ട്; സ്വർണം എവിടെ?



കഴിഞ്ഞ മേയ് പത്തിന് പുലർച്ചെ ആലുവ എടയാറിലെ സ്വർണശുദ്ധീകരണ ശാലയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആറു കോടിയിലേറെ മൂല്യമുള്ള 21 കിലോ സ്വർണമാണ് വാഹനം കൊള്ളയടിച്ച് മോഷ്ടാക്കൾ കൈക്കലാക്കിയത്. അഞ്ചു പേർ പിടിയിലായെങ്കിലും തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. മോഷണ മുതലുമായി കടന്ന പ്രതികൾ ഇവ ഒളിപ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഒളിവിൽ പോയത്. മൂന്നാറിൽ വനത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോൾ പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ പ്രതികളെ കീഴടക്കി. നിലവിൽ അഞ്ചുപേർ വിചാരണത്തടവിലുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരാളാകട്ടെ സ്വർണശുദ്ധീകരണ ശാലയിലെ ജീവനക്കാരനും.



തുടക്കം മുതൽ പരിചയമുള്ളവരുടെ ഇടപെടൽ മോഷണത്തിൽ പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചും സംശയമുള്ളവരുടെ ഫോൺ വിളികൾ, ടവർ ലൊക്കേഷൻ, വിരലടയാളം തുടങ്ങി ലഭ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് പൊലീസ് മോഷ്ടാക്കളിലേയ്ക്ക് എത്തിയത്. സ്ഥാപനത്തിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു മുഖ്യപ്രതി. ഒപ്പം തൊടുപുഴ സ്വദേശികളായ നാലു പേരും.



പ്രതികൾ പിടിയിലായിക്കഴിഞ്ഞ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചെങ്കിലും ഇവർ പിന്നീട് കോടതിയിൽ വാക്കുമാറുമെന്ന ആശങ്ക പൊലീസിനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ. തങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് സ്വർണം ആരോ മോഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ഇവർ പൊലീസിനോടു പറയുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള സ്വർണമായിരുന്നതിനാൽ സ്വർണ ശുദ്ധീകരണ കമ്പനിയിൽനിന്ന് പൊലീസിന് കാര്യമായ സമ്മർദവുമുണ്ടായില്ല. ഇതിനിടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി. ഇതും അന്വേഷണത്തെ ബാധിച്ചതായാണ് കരുതുന്നത്.



കടകളിൽ രാത്രികാല മോഷണങ്ങൾ



ആലുവ പറവൂർ നെടുമ്പാശേരി റോഡിൽ 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന വാർത്തവന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഈ വീടിന് അര കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ മോഷണ പരമ്പരയുണ്ടായത്. പറവൂർ കവലയിൽ റോഡരികിലെ അഞ്ച് കടകളിലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി മോഷണം നടന്നത്. തിരക്കേറിയ ആലുവ പറവൂർ കവലയിൽ റോഡരികിലെ അഞ്ചു കടകളിലാണ് മോഷണം നന്നത്. രണ്ട് തുണിക്കട, ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്, ബ്യൂട്ടി പാർലർ, ക്ലിനിക് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു മോഷണം. സ്വർണകവർച്ച കേസിൽ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുമ്പോഴുണ്ടായ മോഷണ പരമ്പര പൊലീസിന് വലിയ ക്ഷീണമായി.



English Summary: Theft series reported in Aluva, Police have no clue