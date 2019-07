നിഗൂഢ കേന്ദ്രം ‘പിടിക്കാൻ’ 15 ലക്ഷം പേർ; തമാശക്കളി തീക്കളിയെന്ന് യുഎസ് സൈന്യം

വാഷിങ്ടൻ∙ 1950 കൾ മുതലാണ് അമേരിക്കയിലെ നെവാഡയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തന്ത്രപ്രധാന പ്രദേശമായ ഏരിയ 51 വാർത്തകളിൽ നിറയാൻ തുടങ്ങിയത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ പ്രദേശം ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിനു വര്‍ഷങ്ങളായി സൈബര്‍ ലോകത്ത് മുഴങ്ങുന്ന ഉത്തരം ഏരിയ 51 എന്നാണ്. അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ അതീവരഹസ്യമായ ഈ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാര്‍ച്ച് ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഒരു പറ്റം യുവാക്കള്‍. സെപ്റ്റംബര്‍ 20-നു പുലര്‍ച്ചെ അവിടേയ്ക്കു മാര്‍ച്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 15 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒടുവില്‍ തമാശക്കളിക്കു മുതിരരുത്, തീക്കളിയായി മാറുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് സൈന്യം തന്നെ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

1950 കളിലാണ് അസാധാരണമായ എന്തോ ഒന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് ഉള്ളതായി ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വിമാനത്തിന്റെ വേഗതയിൽ അസാധാരണമായ എന്തോ ഒന്ന് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയെ തൊടുന്നതായി വാർത്തകൾ പരന്നു. 1959 ജൂൺ 17 ന് റെനോ ഈവനിങ് ഗസറ്റെ പത്രം ഈ അസാധാരണ പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നേർത്ത പച്ചനിറത്തിൽ വിമാനത്തിന്റെ വേഗതയിൽ ഭൂമിയെ തൊടുന്ന ആ അസാധാരണ വസ്തു ലോകമെമ്പാടും സംസാര വിഷയമായി.

അമേരിക്ക ആധുനിക ആയുധങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഏരിയ 51ലാണെന്ന് വ്യാപകമായി കഥകൾ പ്രചരിച്ചു. അമേരിക്ക പിടിച്ചുവച്ച പറക്കുംതളികകളും അന്യഗ്രഹജീവികളും ഇവിടെയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു തിയറി അടിസ്ഥാനമാക്കി 2012 ല്‍ നാഷ്ണല്‍ ജിയോഗ്രഫിക് ചാനല്‍ ഒരു ഡോക്യൂമെന്‍ററി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു. 80 ദശലക്ഷം അമേരിക്കകാർ അന്യഗൃഹ ജീവികൾ യഥാർഥ്യമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതായി ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ ജിയോഗ്രഫിക് ചാനല്‍ പറഞ്ഞു വച്ചു.

യുഎസിലെ ലാസ് വെഗാസിലെ മകാറന്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും ചുവന്ന വരയുള്ള ചില വിമാനങ്ങള്‍ പറന്നുയരും. ഈ വിമാനങ്ങള്‍ വരുന്നതിന്‍റെയോ പറന്നുയരുന്നതിന്റേയോ അറിയിപ്പ് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കാറില്ലെന്നും ഈ ചുവപ്പു വരയന്‍ വിമാനങ്ങൾ ഏരിയ 51ലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് മറ്റൊരു കഥ. ശീതയുദ്ധകാലം മുതല്‍ക്കേ സജീവമായിരുന്ന അമേരിക്കയുടെ രഹസ്യ സൈനിക കേന്ദ്രമാണ് ഏരിയ 51. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ ഇങ്ങനെയൊരു സൈനിക താവളത്തെക്കുറിച്ച് അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായ സമ്മതിക്കുക പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല.

2013 ലാണ് ഏരിയ 51 എന്നത് സങ്കല്‍പ ലോകമല്ല യാഥാര്‍ഥ്യമാണെന്ന് യുഎസ് ലോകത്തിനു മുൻപിൽ ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിക്കുന്നത്. ഏരിയ 51നെക്കുറിച്ച് പലതും പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെ 2013ല്‍ സിഐഎ തന്നെ നെവാഡ മരുഭൂമിയില്‍ 20700 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററില്‍ പരന്നു കിടക്കുന്ന രഹസ്യ സൈനിക താവളത്തെക്കുറിച്ച് സമ്മതിച്ചു. ഏരിയ 51 എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭൂപടം യുഎസ് പുറത്തു വിട്ടു. അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയുടെ പൂര്‍ണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക നാമം നെവാ‍ഡ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് റേഞ്ച് എന്നാണ്. എഡ്വാർഡ് എയർഫോഴ്സ് ബേസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കേന്ദ്രമെന്നും ലോകമറിഞ്ഞു.

അസാധാരണമായ സുരക്ഷയാണ് ഏരിയ 51ന് അമേരിക്ക ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് കോൺസ്പിറസി സിദ്ധാന്തക്കാരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നതും. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഈ മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ ഏഴയലത്തുപോലും എത്താനാകില്ല. ഡ്രോണുകള്‍ പോലുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും ഫോട്ടോയോ വിഡിയോയോ എടുക്കലോ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അതീവസുരക്ഷാമേഖലയായ ഏരിയ 51നെക്കുറിച്ച് പുറംലോകത്തിന് ഇന്നും അധികം വിവരമില്ല.

വിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും പരീക്ഷണ പറക്കലിനാണ് ഈ പ്രദേശം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും മനുഷ്യവാസം കുറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമായതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രദേശത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നുമാണ് യുഎസിന്റെ വിശദീകരണം. ആയുധ പരീക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ അമേരിക്കയുടെ കൈവശമുള്ള പറക്കും തളികകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെന്നാണ് കോൺസ്പിറസി സിദ്ധാന്തക്കാർ പറയുന്നത്.

അന്യഗ്രഹജീവികളില്ലെന്ന് ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴും പറക്കും തളികകളെക്കുറിച്ചും അന്യഗ്രഹജീവികളെക്കുറിച്ചും പഠനവും അന്വേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പെന്റഗണ്‍ തന്നെ പലപ്പോഴും സമ്മതിച്ചതോടെ കഥകൾ ലോകമെങ്ങും പ്രചരിച്ചു. ഇതുതന്നെയാകാം അന്യഗ്രഹജീവികളെ തേടി മിലിറ്ററി ക്യാംപ് ആക്രമിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നിൽ. കളിക്കുന്നത് അമേരിക്കയോടും യുഎസ് സൈന്യത്തോടുമായതിനാല്‍ ഈ ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഇവന്റില്‍ സൈന്‍ ചെയ്തവരില്‍ അധികമാരും സെപ്റ്റംബര്‍ 20ന് നെവാഡയിലെ ഏരിയ 51ല്‍ എത്താനിടയില്ലെന്നാണ് നിഗമനം. അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത് ഏരിയ 51ല്‍ ചിത്രീകരിച്ച നാടകമാണെന്ന് കരുതുന്നവർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്.

തമാശക്കളി തീക്കളി; സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് യുഎസ് മുന്നറിയിപ്പ്

യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ രഹസ്യകേന്ദ്രമായ ഏരിയ 51 ലേക്ക് സെപ്തംബര്‍ 20ന് പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നിന് മാർച്ച് ചെയ്യുമെന്ന ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ ഇവന്റാണ് വിവാദമായത്. ലക്ഷം പേരുടെ മാർച്ച് ഉന്നമിട്ട് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ 15 ലക്ഷത്തോളം പേർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പലരും തമാശയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രാങ്ക് ഇവന്റിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയി. തമാശക്കളി വേണ്ടെന്ന് സൈന്യം കണ്ണുരുട്ടിയതോടെ സ്റ്റോം ഏരിയ 51 എന്ന പേജിന്റെ അഡ്മിൻ ക്ഷമാപണവുമായി രംഗത്തെത്തി. തമാശ ഒപ്പിച്ചതാണെന്ന് അഡ്മിൻ പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഈ പ്രാങ്ക് ഇവന്റിനെ ആഘോഷമാക്കി. ഏരിയ 51ലേക്ക് ജനങ്ങൾ മാർച്ച് നടത്തിയാൽ സൈനികര്‍ തടയുമെന്ന് സൈനിക വക്താവ് ലോറ മാക് ആന്‍ഡ്രൂസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ തമാശക്കളി കൈവിട്ട നിലയിലായി.

ഏരിയ 51 നുള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും പുറംലോകത്തിന് അവ്യക്തമാണ്. ഈ രഹസ്യമൂടുപടം ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കാനിടയാക്കുന്നു. ഇവിടേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. എഫ് 22 പോലുള്ള പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ മേഖലയില്‍ പലപ്പോഴായി പറക്കുന്നത് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. ഏരിയ 51ൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന പരീക്ഷണ എയർക്രാഫ്റ്റുകളാകാം പറക്കുംതളികകളെന്ന് പ്രതീതി ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

