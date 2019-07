നാളെത്തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് വേണമെന്ന് ഹർജി; സർക്കാരിന്റെ അവസാനദിനമെന്ന് യെഡിയൂരപ്പ

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിൽ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ട് സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അ‍ഞ്ച് മണിക്കു മുൻപ് വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് എംഎൽഎമാരായ എച്ച്.നാഗേഷും ആർ.ശങ്കറും സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.

അതേസമയം, തിങ്കളാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് – ജെഡിയു സർക്കാരിന്റെ അവസാനദിനമാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

‘എല്ലാം ശുഭമായി പര്യവസാനിക്കുമെന്ന് നൂറു ശതമാനം വിശ്വാസമുണ്ട്. മുംബൈയിലുള്ള എംഎൽഎമാരെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കരുതെന്നും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണോ എന്നത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ജൂലൈ 17ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടി നൽകുന്ന വിപ്പിന് ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. സർക്കാരിനു ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുതെന്ന് നിർദേശിച്ച് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.’ – യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 8.20 വരെ ചർച്ച തുടർന്ന ശേഷമാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11നു ചേരാൻ നിയമസഭ പിരിഞ്ഞത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കകം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമിയോട് ഗവർണർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതു മറികടന്നതോടെ സമയം 6 വരെ നീട്ടി. നടപടികൾ നീണ്ടാൽ രാത്രിയാണെങ്കിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താമെന്നും പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിക്കത്ത്. വോട്ടെടുപ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അഭികാമ്യമല്ലെന്നു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതോടെ തിങ്കളാഴ്ച ചർച്ച തീർത്ത് വിശ്വാസവോട്ട് തേടാമെന്നു കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ അറിയിച്ചു.

English summary: Two independent MLAs in Karnataka files petition asking trust vote by monday 5pm