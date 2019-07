കശ്മീരിനെ കൊള്ളയടിച്ചവരെ വധിക്കൂ: ഭീകരരോട് ഗവർണർ; വിവാദം

ശ്രീനഗർ ∙ അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിടണമെന്നു ഭീകരരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കശ്മീർ ഗവർണർ സത്യപാൽ മലിക് വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടു. നിരപരാധികളായ ജനങ്ങള്‍ക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും പകരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും കൊള്ളയടിച്ച അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയാണു ലക്ഷ്യമിടേണ്ടതെന്ന് ഗവർണർ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



സ്വന്തം ജനങ്ങളെയാണു തോക്കെടുത്ത് അവർ കൊല്ലുന്നത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എന്തിനാണു കൊല്ലുന്നത്. കശ്മീരിന്റെ സമ്പത്തു കൊള്ളയടിച്ചവരെ വധിക്കൂ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആരെയെങ്കിലും കൊന്നിട്ടുണ്ടോ?– കാർഗിലിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സത്യപാൽ പറഞ്ഞു. കശ്മീരിൽ ഭരണം നടത്തിയവർ‌ പൊതുസ്വത്തു കൊള്ളയടിച്ചു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചു. ശ്രീനഗറിൽ ഒരുവീട്, ഡൽഹിയിലും ദുബായിലും ഒരെണ്ണം, ലണ്ടനിലും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും ഇവർക്കു വീടുകളുണ്ട്.



വമ്പൻ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് ഓഹരികളുണ്ട്. കശ്മീരിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കും. തോക്കിനു മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ സർ‌ക്കാര്‍ വീഴില്ലെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. ഗവർണറുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ‌ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്ദുല്ല രംഗത്തെത്തി. ഭരണഘടനാപരമായ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ കൊല്ലാൻ ഭീകരരോടു പറയുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം മാന്യത പരിശോധിക്കണമെന്നും ഒമർ അബ്ദുല്ല പ്രതികരിച്ചു.



English Summary: Kill Those Who Have Looted Kashmir: Governor Satya Pal Malik