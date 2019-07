കാമുകിയെ തലയറുത്ത് കൊന്ന് പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു; പിന്നാലെ ജീവനൊടുക്കി യുവാവ്

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ യുവാവ് കാമുകിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജീവനൊടുക്കി. മുകേഷ് മീണയാണ് (25) കാമുകി സുമൻ മീണയെ (20) ചന്ദ്‌വാജി മേഖലയിലെ ഫാമിൽ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മരത്തിൽ തൂങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

ജീവനൊടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇയാൾ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കു ഫോൺ ചെയ്ത് കൊലപാതക വിവരം അറിയിച്ചു. മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ പിന്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഇരുവരും കുറച്ചു നാളുകളായി പ്രണയത്തിലാണെന്നു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായതായി അറിയിച്ച പൊലീസ്, കൊലപാതക കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ഇരുവരുടേയും മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു.

