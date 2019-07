ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ യുഎസിൽ; ലഭിച്ചത് തണുപ്പൻ സ്വീകരണം

വാഷിങ്ടൻ ∙ പ്രധാനമന്ത്രിപദമേറ്റ ശേഷമുള്ള തന്റെ ആദ്യ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന് വിമാനത്താവളത്തിൽ തണുപ്പൻ സ്വീകരണം. യുഎസിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മഹ്മൂദ് ഖുറേഷിയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാനെ സ്വീകരിച്ചത്.

യുഎസ് സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർ മാത്രമാണ് എത്തിയത്. ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ഒഴിവാക്കി ഖത്തർ ഏയർവേയ്സ് വിമാനത്തിലാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ യുഎസിലെത്തിയത്. യുഎസിലെ പാക്ക് അംബാസഡർ ആസാദ് മജീദ് ഖാന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് താമസം.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി ഇമ്രാൻ ഖാൻ തിങ്കളാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ട്രംപ് പാക്കിസ്ഥാനെ വിമർശിച്ചതിനു പിന്നാലെ തടസപ്പെട്ട യുഎസ് – പാക്ക് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഇമ്രാൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. നുണകളും വഞ്ചനയും മാത്രമാണ് യുഎസിന് പാക്കിസ്ഥാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന ട്രംപിന്റെ വിമർശനത്തിനു പിന്നാലെ ഭീകര വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് പാക്കിസ്ഥാനു നൽകിയിരുന്ന സഹായം യുഎസ് നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു.

English summary: In Major Snub, No Big Welcome for Pakistan Prime Minister Imran Khan in US