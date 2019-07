കാലവർഷത്തിൽ പ്രിയമേറും കലക്ടർമാർ; ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ ‘ഹോളിഡേ’ സൂപ്പർഹിറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം∙ കാലവർഷം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വിദ്യാർഥികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി ജില്ലാ കലക്ടറാണ്! പിറ്റേന്ന് അവധിയുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാനായി എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഇവർ സ്വീകരിക്കും. കേരളത്തിൽ 'Holiday','Collector' എന്നീ വാക്കുകൾ ഏറ്റവമധികം സെർച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് ട്രെൻഡുകളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇന്നലെ ഹോളിഡേ, കലക്ടർ എന്ന വാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്ക് തിരഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. പല ജില്ലകളിലും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന വ്യാജസന്ദേശം പരന്നതാവാം സെർച്ചുകളിൽ ഇവയെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ രണ്ട് കീവേഡുകളുടെയും ഗ്രാഫുകൾ കേരളത്തിൽ കുതിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.

അവധി തിരഞ്ഞതിങ്ങനെ!



ഗൂഗിളിൽ ആളുകൾ ഇന്നലെ തിരഞ്ഞ ചില വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും.



(അവലംബം–ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്സ്)

district collector



rain holiday

rain holiday tomorrow

'kozhikode collector facebook'

is tomorrow holiday for schools in kerala

collector declared holiday in kerala

is there any holiday tomorrow in ernakulam

thrissur collector

kottayam collector

collector malappuram

collector office

tomorrow holiday in trivandrum due to rain

which districts have holiday tomorrow

സെർച്ച് ട്രെൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ