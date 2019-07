ദുബായ്∙ അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിയായ സിഐഎയുടെ 17 ചാരന്മാരെ പിടികൂടിയെന്നും ഇവരില്‍ ചിലര്‍ക്കു വധശിക്ഷ വിധിച്ചുവെന്നും ഇറാന്‍ ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സിഐഎയുടെ വന്‍ചാരശൃംഖല തകര്‍ത്തുവെന്നും 17 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നും ഇറാന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് മന്ത്രാലയത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടിവി ചാനല്‍ അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ ചിലരെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചുവെന്നും മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇറാന്‍-അമേരിക്ക സംഘര്‍ഷം ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്കന്‍ ചാരന്മാര്‍ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

സാമ്പത്തികം, ആണവം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം, സൈനികം, സൈബര്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ സ്വകാര്യ കമ്പനികളില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരെയാണു ചാരപ്രവര്‍ത്തനത്തിനു പിടികുടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെനിന്ന് അതീവരഹസ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഇവര്‍ ചോര്‍ത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സിഐഎ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന വമ്പന്‍ സൈബര്‍ ചാരനെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് തകര്‍ത്തുവെന്ന് ജൂണില്‍ ഇറാന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍പെട്ടവരെയാണോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഈ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ അമേരിക്കന്‍ ചാരന്മാര്‍ അറസ്റ്റിലായെന്നും ഇറാന്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

യുഎസിന്റെ 'ചാരന്മാര്‍' എന്ന പേരില്‍ ഇറാനില്‍ ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പ് പിടികൂടിയ 10 പേര്‍ക്കെങ്കിലും വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി മുന്‍പ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇരട്ടപൗരത്വമുള്ളവരാണ് യുഎസ് ചാരസംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിക്കൊടുത്തതിന്റെ പേരില്‍ പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ എത്ര പേരുണ്ടെന്നത് ഇറാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. യുഎസിനെതിരെ പരമാവധി പ്രകോപനമാണ് ഇറാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

