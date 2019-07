ഭരണത്തിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി; ‘കർ’നാടകം ഇന്നും തുടരും

ബെംഗളൂരു∙ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ‘കർ’നാടകം ഇന്നു പുനഃരാരംഭിക്കും. വിശ്വാസപ്രമേയ ചർച്ചകൾക്കിടെ വെള്ളിയാഴ്ച പിരിഞ്ഞ നിയമസഭ പതിനൊന്നു മണിക്കു വീണ്ടും ചേരും. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ്– ദൾ സർക്കാർ വിശ്വാസവോട്ടു തേടുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നു തന്നെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരായ ആർ.ശങ്കറും എച്ച്.നാഗേഷും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച എംഎൽഎമാരാണ് ഇരുവരും. സർക്കാർ ഇന്നുതന്നെ വിശ്വാസം തെളിയിക്കണമെന്നു സ്പീക്കർ കെ.ആർ.രമേശ് കുമാറും വെള്ളിയാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗവർണർ നൽകിയ സമയപരിധി സർക്കാരും സ്പീക്കറും 3 തവണ ലംഘിച്ചതും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഗവർണറെ ബിജെപി ഏജന്റ് എന്നു വിളിച്ചതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരുടെ ഹർജി. വിപ്പ് നൽകാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ അവകാശത്തിൽ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമിയും പിസിസി പ്രസിഡന്റ് ദിനേഷ് ഗുണ്ടുറാവുവും സമർപ്പിച്ച ഹർജികളും ഇന്നു കോടതി പരിഗണിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.

ഭരണത്തിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും നിയമസഭ ചേരുന്നതിനു മുന്നോടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി ഞായറാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് സമയം തേടുകയും ധാർമികതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ബിജെപി, ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഭരണഘടനയുടെയും തത്ത്വങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് രാജ്യത്തെയും അറിയിക്കുകയുമാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ദിനമായിരിക്കും ഇന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സമയം വിലയ്ക്കു വാങ്ങനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ടു ചെയ്യാൻ ബിഎസ്പി എംഎഎൽഎ എൻ.മഹേഷിന് പാർട്ടി അധ്യക്ഷ മായാവതി നിർദേശം നൽകി. വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാനും നിഷ്പക്ഷത പുലർത്താനും നിർദേശം ലഭിച്ചതായി മഹേഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ മായാവതി ട്വീറ്ററിലൂടെ നിർദേശം നൽകിയത് സർക്കാരിനു ആശ്വാസത്തിനു വകയായി.

അതിനിടെ, സഖ്യസർക്കാരിനെ രക്ഷിക്കാൻ ജെഡിഎസ് ‘ത്യാഗത്തിനു’ തയാറാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കുമാരസ്വാമിക്കു പകരം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സിദ്ധാരാമയ്യ, ജി.പരമേശ്വര, ഡി.കെ.ശിവകുമാർ എന്നിവരിൽ ആരെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിപദം ഏറ്റെടുക്കാൻ ദൾ സമ്മതം മൂളിയെന്നാണ് സൂചന. ഇത്തരത്തിൽ വിമത എംഎൽഎമാരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടെന്നു ഡി.കെ.ശിവകുമാർ പറഞ്ഞതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. എന്നാൽ പിസിസി പ്രസിഡന്റ് ദിനേഷ് ഗുണ്ടുറാവു ഇതു തള്ളി. നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസം തെളിയിക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം സർക്കാരിന് ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Karnataka Trust Vote Today, HD Kumaraswamy Says Not Clinging To Power