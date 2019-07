നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണം; പൊലീസിനെ തള്ളി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ പൊലീസിനെ തള്ളി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. രാജ്കുമാറിനോട് കസ്റ്റഡിയിൽ പൊലീസ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതാണ്. വളരെ ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായാണ് പൊലീസ് പെരുമാറിയത്. ഈ സംഭവം സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അന്വേഷണ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണവും അദ്ദേഹം പ്രതിയായ ഹരിത ചിട്ടിതട്ടിപ്പു കേസിന്റെയും അന്വേഷണം സിബിഐയെ ഏൽപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകിയത്. രാജ്കുമാറിന്റെ ഭാര്യ വിജയയും മക്കളുമാണ് സിബിഐ അന്വേഷണ ആവശ്യവുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിലപാടറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സിബിഐയ്ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. രാജ് കുമാറിന്‍റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം, എഫ്ഐആർ റിപ്പോർട്ടുകളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത പാസ്ബുക്കും ഉടൻ കുടുംബത്തിന് കൈമാറണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.



രാജ് കുമാറിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഓരോ കോടി രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. ഇടക്കാല സഹായമായി 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം ഉടൻ നൽകണം. രാജ്കുമാറിൽ നിന്നു പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത 72,000 രൂപ തിരികെ നൽകണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ഹർജിക്കാർ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കോടികളുടെ തട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണമെങ്കിലും എഫ്ഐആറിൽ ചെറിയ തുകയുടെ തട്ടിപ്പാണു കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജ്കുമാർ വൻതോതിൽ പണം പിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു കണ്ടെത്താൻ സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



രാജ്കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തപ്പോൾ പ്രതികളെ സാധാരണ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്നാണ് ആരോപണം. ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി, കട്ടപ്പന ഡിവൈഎസ്പി, നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവർ അറിയാതെ രാജ്കുമാറിനെ അന്യായമായി കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ലോക്കൽ പൊലീസ് തയാറാവില്ല.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇവർക്കും ജയിൽ അധികാരികൾക്കുമെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്നും കുടുംബം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കുമാറിനു വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതിലും വീഴ്ച വരുത്തിയ ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഫോൺവിളിയുടെ രേഖകളും ടവർ ലൊക്കേഷനും പരിശോധിക്കണം, റിമാൻഡ് ചെയ്ത മജിസ്ട്രേട്ടിന്റെ ഭാഗത്തു വീഴ്ചയുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കണമെന്നും കുടുംബം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Lapses by Kerala cops following Peermade custodial death Kerala Govt says in High Court