ഭോപ്പാല്‍∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോറില്‍ പതിനാറുകാരിയെ കഴിഞ്ഞ 16 മാസമായി കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനിരയാക്കിയ പതിനാറുകാരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആറു പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമ്പതുകാരനായ കേറ്ററിങ് കരാറുകാരനെയും നിയമവിദ്യാര്‍ഥിയായ മകനെയും മറ്റു നാലു പേരെയുമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുമെന്നതിനാൽ ആരുടെയും പേരുവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

2018 മാര്‍ച്ചില്‍ ഒമ്പതാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ മാതാവിന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നു പെണ്‍കുട്ടിക്കു പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പിതാവിനും സഹോദരിക്കുമൊപ്പമാണ് പെണ്‍കുട്ടി കഴിഞ്ഞത്. കച്ചവട സ്ഥാപനത്തില്‍ സെകര്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പിതാവ് വീട്ടിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അയല്‍വാസിയായ കേറ്ററിങ് കരാറുകാരന്‍ കുട്ടികളെ നോക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചത്. ഇതിനായി ഇയാള്‍ പ്രതിഫലം നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

തുടര്‍ന്ന് ഫോണില്‍ അശ്ലീല ദശ്യങ്ങള്‍ കാട്ടി പെണ്‍കുട്ടിയെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറയുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് നിയമവിദ്യാര്‍ഥിയായ മകന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. സഹപാഠിയെ വിവരം അറിയിക്കാനായി പെണ്‍കുട്ടി കരാറുകാരന്റെ മരുമകനായ പതിനാറുകാരനില്‍നിന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കടം വാങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് ഇയാളും സഹോദരനും പെണ്‍കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മാനഭംഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വിവരം അറിഞ്ഞ സമീപവാസികളായ രണ്ടു പേര്‍ കൂടി പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു. ഒടുവില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വിവരം അറിഞ്ഞ് പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 6,794 പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടികളാണ് മധ്യപ്രദേശില്‍ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്‍ഡോറിലാണ് ഏറെ കേസുകളും റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Madhya Pradesh Teen Raped For Over A Year By 6 Including Minor