ഞരമ്പു മുറിച്ച് സ്വന്തം ചോരകൊണ്ട് കാമുകിയെ സിന്ദൂരമണിയിച്ചു; സെൽഫി: പിന്നാലെ കൊന്നു

മുംബൈ∙ കൈമുറിച്ച് കാമുകിയുടെ നെറ്റിയിൽ തന്റെ ചോര കൊണ്ട് സിന്ദൂരം ചാര്‍ത്തി, ഒരുമിച്ച് സെൽഫിയെടുത്ത ശേഷം കാമുകൻ കാമുകിയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്നു. ശേഷം കാമുകനും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കല്യാണിലാണ് ബോളിവുഡ് സിനിമകളെ പോലും വെല്ലുന്ന അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടന്നത്.

വാരാണസിയിൽ പോകുകയാണെന്ന് വീട്ടുകാരോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് കല്യാണിലുള്ള കാമുകി പ്രതിഭ പ്രസാദിനെ കാണാനെത്തിയതാണ് അരുൺ ഗുപ്തയെന്ന 21 കാരൻ. വെള്ളിയാഴ്ച 1.30 നാണ് ഇരുവരും ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ ചെക്ക് ഇന്‍ ചെയ്തു. ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ചോദിക്കാൻ മുറി തുറന്നതല്ലാതെ ഇരുവരും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. രാത്രി 9.30ന് അത്താഴം കഴിക്കാൻ ജീവനക്കാരൻ കതകിൽ തട്ടിയിട്ടും വാതിൽ തുറന്നില്ല. അതോടെയാണ് പൊലീസിനെ അറിയിക്കുന്നത്.

വിവാഹചടങ്ങുകളിലെ സുപ്രധാന ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ് സിന്ദൂരം ചാർത്തൽ. ആ ചടങ്ങാണ് രക്തം കൊണ്ട് അരുൺ നടത്തിയത്. അതിനുശേഷം പ്രതിഭയ്ക്കൊപ്പം സെൽഫിയുമെടുത്തശേഷമാണ് കൊലപാതകം. പൊലീസെത്തി മുറി പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ പ്രതിഭയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കട്ടിലിലും അരുണിനെ സീലിങ്ങ് ഫാനില്‍ തൂങ്ങിയ നിലയിലും കണ്ടെത്തി. കൈ മുറിക്കാൻ പുതിയ ബ്ലേഡ് വാങ്ങി കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നു. ഇവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ എന്താണ് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ഏതാനും വർഷം മുൻപാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെടുന്നത്.

