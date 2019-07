യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മസ്തിഷ്കം ‘തകർത്ത്’ ഹവാന സിൻഡ്രോം; ക്യൂബയുടെ രഹസ്യായുധം

വാഷിങ്ടൻ ∙ ക്യൂബയിലെ യുഎസ് എംബസിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 40 നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ മസ്തിഷ്കം പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയതു ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. മസ്തിഷ്കം പരിശോധിച്ച പെന്‍സില്‍വാനിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് 40 പേരുടെയും മസ്തിഷ്ക ഘടന ദുരൂഹമായ വിധത്തിൽ മാറിമറിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയത്. അമേരിക്കന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ജേണലിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപ്പോഴും പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യത്തിനു മാത്രം ഉത്തരമില്ല– എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു? അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നേരെയുണ്ടായത് ലോകത്ത് ഇന്നേവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രഹസ്യായുധത്തിന്റെ പ്രയോഗമാണെന്ന വാദങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.

2016 മുതല്‍ 2018 മേയ് വരെ ക്യൂബയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികള്‍ക്കാണ് മസ്തിഷ്‌കത്തിന് അജ്ഞാത രോഗാവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത്. 2017 ഫെബ്രുവരിയില്‍ മാത്രം 24 യുഎസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അജ്ഞാതരോഗം ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഛര്‍ദി, തലകറക്കം, കേള്‍വിക്കുറവ് തുടങ്ങി എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരേ രോഗലക്ഷണമായിരുന്നുവെന്നതു സംഭവത്തിന്റെ ദുരൂഹത കൂട്ടി. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ക്യൂബക്കാര്‍ക്കോ അവിടെയെത്തുന്ന അമേരിക്കന്‍ ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ക്കോ യാതൊരു കുഴപ്പവുമുണ്ടായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ജാഗ്രതയോടെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രാത്രികളില്‍ അസാധാരണമായ ശബ്ദതരംഗങ്ങള്‍ വരുന്നതിനെപ്പറ്റി നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഈ ശബ്ദവീചികള്‍ റെക്കോര്‍ഡും ചെയ്തു. അള്‍ട്രാഫ്രീക്വന്‍സി തരംഗങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാം. എന്നാല്‍ ഇവ എവിടെനിന്നു വരുന്നുവെന്നത് അജ്ഞാതം.

‘ഹവാന സിൻഡ്രോം’ എന്നാണു മസ്തിഷ്കത്തിനു സംഭവിച്ച പ്രശ്നത്തിന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപാർട്മെന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. രാജ്യാന്തര വിഷയം, ഇമിഗ്രേഷന്‍, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു അജ്ഞാത ആക്രമണമെന്നത് ദൂരൂഹതയുടെ മൂര്‍ച്ച കൂട്ടി. തലകറക്കം, ക്ഷീണം, ശരീരത്തിന്റെ ബാലന്‍സ് നഷ്ടപ്പെടല്‍, തലവേദന, കേള്‍വി-കാഴ്ചക്കുറവ്, ഛര്‍ദി, ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടല്‍ തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ഒരു ‘പോയിന്റ്’ ലക്ഷ്യംവച്ചു തലയില്‍ പതിച്ചവര്‍ക്കു സംഭവിക്കുന്ന അതേ കുഴപ്പങ്ങൾ.

ക്യൂബയുടെ കയ്യിലുള്ള സോണിക് ആയുധമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നായിരുന്നു ആദ്യ നിഗമനം. അതോടെ 2017 ഒക്ടോബര്‍ ആദ്യം ക്യൂബയുടെ 15 നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ യുഎസിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. ‘ഇലക്ട്രോമാഗ്‌നറ്റിക്’ ആയുധമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ക്യൂബ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് യുഎസ് ഭരണകൂടം ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കി. 2017ൽ ക്യൂബയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിർത്തി യുഎസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ജീവനക്കാർക്കേറ്റ ‘മാരകമായ പരുക്കിന്’ ക്യൂബയെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രൂക്ഷഭാഷയിലാണു വിമർശിച്ചത്.

നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളിൽ 23 പുരുഷന്മാരുടെയും 17 വനിതകളുടെയും മസ്തിഷ്‌കത്തിൽ തുടർച്ചയായി എംആർഐ സ്കാനിങ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ആരോഗ്യവാന്മാരായ 48 പേരുടെയും മസ്തിഷ്കം പരിശോധിച്ചു. രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്തു. 40 പേരുടെയും മസ്തിഷ്ക ഘടനയും അതിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ‘കണക്ടിവിറ്റിയും’ വരെ താറുമാറായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തി. റിപ്പോർട്ട് കണ്ട് അമ്പരന്നു പോയെന്ന് സർവകലാശാലയിലെ റേഡിയോളജി പ്രഫസറായ ഡോ. രാഗിണി വർമ പറയുന്നു.

40 പേരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലും ഒരേതരം പ്രശ്നം കണ്ടതാണു ഗവേഷകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയത്. പ്രശ്നം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് 21 പേരിൽ നടത്തിയ എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിൽ മസ്തിഷ്കത്തിനു കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൂന്നു വർഷത്തിനപ്പുറമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ‘പാറ്റേണിൽ’ തന്നെ മാറ്റമുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രോഗമായി മാറുമോയെന്നു പറയാനാകില്ലെന്നും രാഗിണി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണോ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മാറ്റത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നും പരിശോധിച്ചു. എന്നാല്‍ അങ്ങനെയല്ലെന്നു കണ്ടെത്തി. ഈ പുതിയ സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ എന്താണെന്നു കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും രാഗിണി പറഞ്ഞു.

ആക്രമണത്തിനിരയായ ചിലർ ഇതിനോടകം സുഖപ്പെട്ട് ജോലിയിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പോഴും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും രാഗിണി പറഞ്ഞു. കനേഡിയൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സമാനമായ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് അവരും ക്യൂബയിലെ സേവനം മതിയാക്കി മടങ്ങി. എന്നാൽ മസ്തിഷ്ക പരിശോധനയിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.

മസ്തിഷ്കത്തിലെ മാറ്റം മാത്രം പരിശോധിച്ച് ആക്രമണം നടന്നതായി പറയാനാകില്ലെന്ന് യുഎസ് റിപ്പോർട്ടിനെ വിമർശിക്കുന്ന പക്ഷവും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരാക്രമണം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലെ ആയുധം എവിടെയാണെന്നാണ് വിമർശകർ ചോദിക്കുന്നത്. എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അലോസരപ്പെടുത്തിയ വിധം ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ശബ്ദം ചീവീടുകളുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രാണികളെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുന്ന ഗവേഷകർ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ക്യൂബയിൽ അത്തരം ചീവീടുകൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നു താനും!

മനുഷ്യനു കേള്‍ക്കാനാകുന്നതും ആകാത്തതുമായ ശബ്ദത്തിനു പരിധിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്രവണപരിധിക്കപ്പുറത്തുളള ശബ്ദവീചികള്‍ കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം ബാധിക്കുന്നതു തലച്ചോറിനെയാണ്. വളരെ താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വന്‍സിയോ (ഇന്‍ഫ്രാസൗണ്ട്) വളരെ ഉയര്‍ന്ന ഫ്രീക്വന്‍സിയോ (അള്‍ട്രാസൗണ്ട്) ഉപയോഗിച്ചാണ് ‘സോണിക്’ ആക്രമണം. 20 കിലോ ഹെര്‍ട്‌സിനു മേലെയുള്ള അള്‍ട്രാസോണിക് വീചികളാണ് ഹവാനയിലെ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നു വിദഗ്ധര്‍ കരുതുന്നു. കേള്‍വിപ്രശ്‌നം, തലചുറ്റല്‍, കടുത്ത തലവേദന, തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ മാന്ദ്യം, ഛര്‍ദി തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതുമൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍.

English Summary: ‘Something happened to their brains’: Expert on 40 US envoys who worked in Cuba