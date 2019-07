അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടു ലഭിച്ചത് സീസണിൽ ഇതുവരെ പെയ്ത മഴയുടെ മൂന്നിലൊന്ന്

കഴിഞ്ഞ 19 മുതൽ 23 രാവിലെ വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 30.13 സെന്റീമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ടു ലഭിച്ചത്‌ ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ചതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു മഴ‌. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ (ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ജൂലൈ 23 വരെ) സംസ്ഥാനത്തു പെയ്തത് 86.8 സെ.മീ. മഴയാണ്. ലഭിക്കേണ്ടത് 118.5 സെ.മീ.ആണ്. 27 ശതമാനം കുറവ്.

അഞ്ചു ദിവസത്തെ കണക്കിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്– 63.64 സെ.മീ. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് 56.4 സെ.മീ ലഭിച്ച കോഴിക്കോട് ജില്ല. കുറവ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് – 6.97 സെ.മീ. കാസർകോട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ 5 ദിവസം കൊണ്ട് സീസണിലെ 40 ശതമാനത്തിലേറെ മഴ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

കാലവർഷത്തിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടും ആറാം ദിവസവും മഴ തുടരുകയാണ്. രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഇതേ നില തുടർന്നാൽ മഴലഭ്യതയിൽ കേരളം ‘നോർമൽ’ സ്ഥിതി കൈവരിക്കും. ലഭിക്കേണ്ടതിന്റെ 20 % വരെ കുറഞ്ഞാലും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം മഴ ‘നോർമൽ’ എന്നു പറയാം. നിലവിൽ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ഇന്നലെ വരെ മഴ നോർമലാണ്.

ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപോൾ (ഐഒഡി)

ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ എൽനിനോ പ്രതിഭാസമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ താപനില വ്യത്യാസത്തിലെ അപൂർവ പ്രതിഭാസമായ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപോൾ (ഐഒഡി) ഇഫക്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ മികച്ച മണ്‍സൂൺ ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്. ഡൈപോൾ ഇഫക്ട് ഇന്ത്യൻ നിനോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ താപനിലയുടെ ക്രമവിരുദ്ധമായ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് ഡൈപോൾ ഇഫക്ട്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ താപനില കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തേക്കാൾ ഉയർന്നു നിന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഡൈപോള്‍ എന്നാണ് പറയുക. മറിച്ചാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡൈപോൾ ഇഫക്ടും. ഡൈപോൾ കാലാവധി ആറുമാസം വരെ നീളാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഈ സീസണിൽ മികച്ച മഴ ലഭിക്കും.

കാസർകോട് റെക്കോർഡ് മഴ

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാസർകോട്ട് അതിശക്തമായ മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടിയത്. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം 63.64 സെ.മീ. മഴ ലഭിച്ചു. ഈ ജൂലൈയിൽ ഇതുവരെ ജില്ലയിൽ 98.6 സെ.മീ മഴയാണ് പെയ്തത്. ഇതു ജൂലൈ മാസത്തിൽ ജില്ലയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മഴയാണ്. ഈ മാസത്തിൽ ഇനിയും എട്ടു ദിവസം കൂടി ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഹാപ്രളയത്തിൽപോലും ജില്ലയിൽ ജൂലൈയിൽ 78.0 സെ.മീ മഴയാണ് ലഭിച്ചതെന്നോർക്കണം.

കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് ഈ മാസം പെയ്തിറങ്ങിയത് – യഥാക്രമം 87.0, 85.8 സെ.മീ വീതം. എന്നാൽ വയനാട്ടിൽ കാലവർഷം വളരെ ദുർബലമായി. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ 69.8 സെ.മീ മഴ മാത്രം. 52 ശതമാനം മഴക്കുറവ്.

മൗസിൻറാമിലും ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലും അതിശക്തമായ മഴ

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന മേഘാലയയിലെ മൗസിൻറാമിലും ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലും ഇത്തവണ അതിശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ സീസണിൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് ഈ രണ്ടുപ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈസ്റ്റ് ഖാസി ഹിൽസ് ജില്ലയിൽ ലഭിച്ചത് – 23 വരെ 347.5 സെ.മീ മഴ. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ റെക്കോർഡാണിത്.

കാസിരംഗ ദേശീയ പാർക്ക്

വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ബിഹാർ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായത്. അസമിലും ബിഹാറിലും മാത്രം 174 ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാസിരംഗ ദേശീയ പാർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗൊലാഘട്ട് ജില്ലയിൽ വൻകെടുതിയാണ് മഴ വിതച്ചത്. ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ 15 ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ അടക്കം 204 മൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങി. ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ 90 ശതമാനവും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. 2018 ലെ സെൻസസിൽ കാസിരംഗയിൽ 2,413 കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. 2017 ലെ പ്രളയത്തിൽ 31 ‌കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ ചത്തിരുന്നു.

English summary: Kerala gets one third of the season's rain in five days