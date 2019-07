തിരുവനന്തപുരം∙ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ കുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് ഉത്തരകടലാസ് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതിയുടെ അന്വേഷണം പ്രഹസനമെന്ന് ആക്ഷേപം. ഉപസമിതിയിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ സിപിഎം അനുഭാവികളായതിനാല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ പഴിചാരി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് സമ്മര്‍ദം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജില്‍നിന്ന് ഉത്തരകടലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയോ അധ്യാപകര്‍ക്കെതിരെയോ അന്വേഷണം നീളരുതെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി നിര്‍ദേശം.

2015 മുതല്‍ കോളജുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഉത്തരകടലാസുകളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള തീരുമാനവും നടപ്പിലാകാനിടയില്ല. പരീക്ഷ നടത്തിയശേഷം ബാക്കിവന്ന ഉത്തരകടലാസുകളുടെ എണ്ണം കോളജുകളിലില്ല. കോളജ് പറയുന്ന കണക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടിവരും. ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉത്തരകടലാസുകള്‍ ചോര്‍ത്തി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കോളജ് നല്‍കുന്ന കണക്കില്‍ വരില്ല.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയ പേപ്പറുകള്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ ദീര്‍ഘനാള്‍ സൂക്ഷിക്കാത്തതും കണക്കെടുപ്പിനു തടസമാണ്. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് 2 വര്‍ഷംവരെ നേരത്തെ ഉത്തരകടലാസുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 6 മാസത്തിനുശേഷം തൂക്കി വില്‍ക്കും. ഇതിനാല്‍, കോളജുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഉത്തരകടലാസും പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ പേപ്പറുകളും താരതമ്യപ്പെടുത്തി കണക്കെടുക്കാനാകില്ല.

യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എക്സാമിനേഷന്‍ സ്റ്റോര്‍ കീപ്പിങ് വിഭാഗമാണ് ഉത്തരകടലാസ് വിതരണം െചയ്യുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് കോളജുകള്‍ ഉത്തരകടലാസുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറോടാണ്. ഇതു സ്റ്റോര്‍ കീപ്പിങ് വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കും. പ്രസില്‍നിന്ന് വിവിധ സീരിയല്‍ നമ്പരുകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരകടലാസുകള്‍ സ്റ്റോറില്‍നിന്ന് കോളജുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കും. ഇതിന്റെ റജിസ്റ്റര്‍ സ്റ്റോറില്‍ സൂക്ഷിക്കും. കോളജിലെത്തുന്ന ഉത്തരകടലാസുകളുടെ എണ്ണം പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ ഓഫിസ് സൂക്ഷിക്കണം. പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം ബാക്കിവരുന്ന ഉത്തരകടലാസുകള്‍ സീരിയല്‍ നമ്പര്‍ രേഖപ്പെടുത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തിരികെ നല്‍കണം. ഇതിന്റെ രേഖകള്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളജിലും ഉണ്ടാകണം. ഈ നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കപ്പെടാത്തതിനാല്‍ ചോര്‍ന്ന ഉത്തരകടലാസുകളുടെ എണ്ണം ഇനി അറിയാനാകില്ല. ഉത്തരകടലാസുകള്‍ ആറു മാസത്തിനുശേഷം തൂക്കി വില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ കൈയ്യക്ഷരം പരിശോധിച്ചും ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്താനാകില്ല.

‘ചേട്ടന്‍മാര്‍ വരും, സാറുമാര്‍ ജനലിന്റെ മൂലയില്‍ കോപ്പിയടിക്കാന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കും’ എന്നാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ചിലര്‍ നേതാക്കളെപ്പറ്റി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. പരീക്ഷ കോപ്പിയടിക്കാനറിയാത്ത നേതാക്കള്‍ ഉത്തരകടലാസ് വാങ്ങിയശേഷം പുറത്തെത്തിച്ച് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷയെഴുതുകയോ, ഉത്തരകടലാസ് വീട്ടിലെത്തിച്ച് എഴുതി തിരികെ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യും. കോളജില്‍നിന്ന് ജീവനക്കാരുടെയോ അധ്യാപകരുടെയോ സഹായമില്ലാതെ ഇതിനു കഴിയില്ല. എന്നാല്‍ ഈ രീതിയില്‍ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്നാണ് നിര്‍ദേശം. കേസില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അധ്യാപകരെയും ജീവനക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് ആക്ഷേപം.

