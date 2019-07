ചെന്നൈ∙ യുവതിയും അവരുടെ കാമുകന്റെ ഭാര്യയും ചേര്‍ന്ന് ഭര്‍ത്താവിനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. തിങ്കളാഴ്ച ചെന്നൈ നെ‍ര്‍കുണ്ടത്താണു സംഭവം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗായത്രി (28), ബാനു (28) എന്നിവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ബാനുവിന്റെ ഭർത്താവ് മഹേന്ദ്രൻ ഒളിവിലാണ്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ

ഭാര്യ ഗായത്രിക്കും രണ്ടു മക്കൾക്കുമൊപ്പം കഴിയുകയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർ നാഗരാജ്. ഇയാളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു മഹേന്ദ്രൻ. ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിലും നല്ല അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഗായത്രിയും മഹേന്ദ്രനും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായി. വിവരമറിഞ്ഞ നാഗരാജ് ഇരുവരെയും വിലക്കുകയും തുടർന്നാൽ മഹേന്ദ്രനെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് ഗായത്രി കുട്ടികളുമായി സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് ഇവരെ നാഗരാജ് വീട്ടിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ മഹേന്ദ്രനെ കൊല്ലാൻ മടിക്കില്ലെന്ന് അയാൾ ആവർത്തിച്ചു. ഇതിൽ ഭയന്ന ഗായത്രി സുഹൃത്തും മഹേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയുമായ ബാനുവിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു. തന്റെ ഭർത്താവുമായി ഗായത്രി ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിൽ വിരോധമില്ലാതിരുന്ന ബാനു കൊലയ്ക്ക് അവരെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.30 ഓടെ ഗായത്രിയും ബാനുവും ചേർന്ന് നാഗരാജിനെ തലയണ മുഖത്തമർത്തിയും ദുപ്പട്ട കഴുത്തിൽ മുറുക്കിയും കൊലപ്പെടുത്തി. പിറ്റേന്ന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഗായത്രി പണിക്കുപോകുകയും ചെയ്തു. കുറച്ചു സമയത്തിനുശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ ഗായത്രിയുടെ സഹോദരനാണ് വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയത്. കൊലപാതക ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ മൊബൈൽ ഫോണും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

