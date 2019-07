ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശില്‍ കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാരിനെ വീഴ്ത്താന്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടിയായി സ്വന്തം എംഎല്‍എമാരുടെ നീക്കം. കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയില്‍ എത്തിയ രണ്ട് എംഎല്‍എമാര്‍ വീണ്ടും കോണ്‍ഗ്രസിലേക്കു മടങ്ങിയേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ബിജെപിയെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നിയമസഭയില്‍ ക്രിമിനല്‍ നിയമഭേദഗതി ബില്‍ പാസാക്കുന്നതിനിടെയാണു ബിജെപി എംഎല്‍എമാരായ നാരായണ്‍ ത്രിപാഠി, ശരദ് കോള്‍ എന്നിവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തത്. ഇരുവരും മുന്‍പ് കോണ്‍ഗ്രസിലായിരുന്നു. 'ഘര്‍വാപസി' എന്നാണ് വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷം ഇരുവരും പ്രതികരിച്ചത്. ബിജെപിയുടെ നിലപാട് മറികടന്നാണ് ഇവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണച്ച ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ അഭിഭാഷകരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യപ്രകാരമാണു ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. 15 വര്‍ഷം മുമ്പ് തയാറാക്കിയ ബില്‍ ശിവ്‌രാജ് സിങ് ചൗഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ വോട്ടെടുപ്പില്‍നിന്നു ബിജെപി വിട്ടു നിന്നിരുന്നു. 122 വോട്ടിനാണു ബില്‍ പാസായത്.

സത്‌നയിലെ മൈഹാര്‍ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നു നാലു തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാരായണ്‍ ത്രിപാഠി ആദ്യം സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി ടിക്കറ്റിലും പിന്നീടു കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റിലുമാണ് മല്‍സരിച്ചത്. 2015-ലാണു നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ച് ബിജെപിയിലെത്തിയത്. 2016-ല്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി ടിക്കറ്റില്‍ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്തന മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ജയിച്ച ഗണേഷ് സിങ്ങിനെതിരെ നാരായണ്‍ ത്രിപാഠി പ്രവര്‍ത്തിച്ചതായും ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

ബെഹാരി മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎല്‍എയായ ശരദ് കോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജുഗുള്‍ കോളിന്റെ മകനാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്‌ടോബറില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മല്‍സരിച്ചു ജയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കു പുറമേ നാല് ബിജെപി എംഎല്‍എമാര്‍ കൂടി കോണ്‍ഗ്രസിലേക്കു എത്തുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ഖനന മന്ത്രി പ്രദീപ് ജയ്‌സ്‌വാള്‍ പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയിലെ നമ്പർ വണ്ണും, നമ്പർ ടൂവും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സിഗ്നൽ നൽകിയാൽ മധ്യപ്രദേശിലെ കമൽനാഥ് സർക്കാർ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ താഴെ വീഴുമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗോപാൽ ഭാർഗവ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്. കർണാടകയിൽ സഖ്യ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞതിന്റെ തനിയാവർത്തനം: ‘സർക്കാരിനെ ഞങ്ങളായി തകർക്കില്ല, സഖ്യം താനെ തകരും’! ബിജെപിയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതല്ലെന്നും കമൽനാഥ് തിരിച്ചടിച്ചു. ബിജെപിയിലെ നമ്പർ വണും, നമ്പർ ടൂവും ആരാണെന്ന് ഗോപാൽ ഭാർഗവ തിരിച്ചറിയണം. ബിജെപി എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്. കമൽനാഥ് പറഞ്ഞു.

പിന്നാലെ ക്രിമിനൽ നിയമഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കുന്നതിനിടെ ബിജെപി എംഎൽഎമാരായ നാരായൺ ത്രിപാഠി, ശരദ് കോൾ എന്നിവർ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തത് ബിജെപിക്കു ക്ഷീണമാകുകയും ചെയ്തു. കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി സഭയിൽ നിലപാടെടുത്ത ഇവർ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുരേഷ് പച്ചൗരിയുടെ വസതിയിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘എല്ലാ ദിവസം ബിജെപി പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരാണ് എതു നിമിഷവും താഴെ പോകുമെന്ന്, എന്നാൽ ഇതാ സഭയിൽ രണ്ട് ബിജെപി എംഎൽഎമാർ ‍കോൺഗ്രസിനു അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തിക്കുന്നു’– കമൽനാഥ് പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ ബിജെപി പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഒന്നോർത്താൽ നല്ലത്, ഇത് കുമാരസ്വാമി സർക്കാർ അല്ല, കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാന്‍ ബിജെപിക്കാര്‍ ഏഴ് ജന്മം ജനിക്കേണ്ടി വരും– കോൺഗ്രസ് നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ജിതു പട്വാരി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിനെ വീഴ്‍ത്താൻ ഞങ്ങളൊരു കാരണമാകില്ല. കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളുടെ പതനത്തിനു കാരണം അവരുടെ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ്. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ട്. എസ്പി– ബിഎസ്പി പിന്തുണയോടെയാണു ഭരണം. അവർക്കിടയിൽ എന്തുവേണമെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല’ എന്നായിരുന്നു ശിവരാജ് സിങ്ചൗഹാന്റെ പ്രതികരണം



230 അംഗങ്ങളുള്ള സഭയിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് 114 സീറ്റ്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു രണ്ടെണ്ണം കുറവ്. ബിജെപിക്ക് 109. സ്വതന്ത്രർ (4), ബിഎസ്പി (2), എസ്പി (1) എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിന്റെ സ്ഥിതി നിലവിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ സുരക്ഷിതമല്ല.

English Summary: "Homecoming," Say Madhya Pradesh BJP Men After Voting For Congress Bill