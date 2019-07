സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം വൈകുന്നു; കർണാടക രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്ക് ?

ബെംഗളൂരു ∙ രാജി സമർപ്പിച്ച എംഎൽഎമാരുടെ കാര്യത്തിൽ സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം വൈകുന്നതിനാൽ കർണാടകയിൽ ഭരണപ്രതിസന്ധി. ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരിന് രൂപം നൽകാൻ ബിജെപി തയാറായേക്കില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സംസ്ഥാനം രാഷ്ട്രപതിഭരണത്തിലേക്കെന്ന് സൂചന.

സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് യെഡിയൂരപ്പ, എന്നാൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ തിടുക്കപ്പെട്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എന്നാണ് സൂചന. ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനോട് ബിജെപിക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്നും 16 എംഎൽഎമാരുടെ കാര്യത്തിൽ സ്പീക്കർ തീരുമാനമെടുക്കുംവരെ പുതിയ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ പാർട്ടി അവകാശവാദമുന്നയിക്കില്ലെന്നും ബിജെപി വക്താവ് ജി. മധുസുദൻ വ്യക്തമാക്കി.

രാജിക്കത്ത് നൽകിയ എംഎൽഎമാരുടെ കാര്യത്തിൽ സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം ഇനിയും വൈകിയാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമെന്നതിനാൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് ഗവർണർ വാജുഭായ് വാല ശുപർശ ചെയ്യാനിടയുണ്ടെന്നും ജി. മധുസുദൻ പറഞ്ഞു.

