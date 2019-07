സിപിഐ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ലാത്തിചാർജ്; പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് കാനം: മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി

തിരുവനന്തപുരം∙ കൊച്ചിയിൽ എൽദോ ഏബ്രഹാം എം എൽഎ അടക്കമുള്ളവരെ പൊലീസ് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. സംഭവം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനോടകം അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെയെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പൊലീസ് വിമര്‍ശനമാവര്‍ത്തിച്ച് സിപിഐ എംഎല്‍എ എല്‍ദോ എബ്രഹാം രംഗത്തു വന്നു. ഇത്രയും മോശം പൊലീസിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് എല്‍ദോ എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. പൊലീസ് മോശമായാല്‍ എല്ലാം മോശമാകുമെന്നും കുറ്റക്കാരായ പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും എല്‍ദോ പറഞ്ഞു.

കാനം രാജേന്ദ്രനിലും സിപിഐ നേതൃത്വത്തിലും തനിക്ക് പൂര്‍ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. തുടര്‍ സമരങ്ങള്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ അത് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡിഐജി ഓഫിസ് മാര്‍ച്ചിനിടെ ലാത്തിചാര്‍ജില്‍ പരുക്കേറ്റ എല്‍ദോയടക്കം മുഴുവന്‍ സിപിഐ നേതാക്കളും ഇന്ന് ആശുപത്രി വിടും.



ലാത്തിച്ചാർജിൽ സിപിഐ നേതാക്കൾക്ക് പരുക്കേറ്റതില്‍ തുടർ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ നാളെ തീരുമാനിക്കും. ആലുവയിൽ ചേരുന്ന മേഖലാ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും സംസ്ഥാന - ജില്ലാതല നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. തുടർന്നുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ സമരപരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകും.

English Summary: Police action against CPI leaders; Kanam gets assurance from CM for appropriate action