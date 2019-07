ലക്നൗ ∙ പീഡനത്തിനിരയായതിനെ തുടർന്ന് പരാതി നൽകാനെത്തിയ പെൺകുട്ടിക്ക് പൊലീസിന്റെ വക മാനസിക പീഡനം. പെൺകുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിനെ തൽസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ താർ ബാബു കേസ് റജിസ്റ്റർ തയാറായില്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ വിഡിയോ പുറത്തായതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

‘മോതിരവും നെക്ലസും എന്തിനാണ് ധരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യം? നീ യഥാർഥത്തിൽ എന്താണെന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്’ – ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തടഞ്ഞ ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ, ഈ പെൺകുട്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നു കാണുന്നില്ലേയെന്നും ദിവസക്കൂലിക്കാരയ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്താറില്ലെയെന്നും ചോദിച്ചു. വിഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवाने गई लड़की के साथ थाने में इस तरह का व्यवहार हो रहा है।



एक तरफ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे, दूसरी तरफ कानून के रखवालों का ये बर्ताव।



महिलाओं को न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी है उनकी बात सुनना।



Video credits @benarasiyaa pic.twitter.com/J0FdqBR2Tt — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 25, 2019

വിഡിയോ പുറത്തായതോടെ വ്യാപകപ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. പീഡനപരാതി നൽകാനെത്തിയ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണിത്. ഒരു വശത്ത് സംസംഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കുറയുന്നില്ല. മറുവശത്ത് നിയമം സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരുടെ പെരുമാറ്റം ഇങ്ങനെയാണ്.- പ്രിയങ്ക ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ കുറ്റക്കാരനെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English summary: Police harasment when approached for registering case for molestation