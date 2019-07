അടൂരിന്റെ കത്തിന് വിമർശന മറുപടിയെഴുതി കങ്കണ ഉൾപ്പെടെ 62 പേർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളുൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ അടക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എഴുതിയ കത്തിനെതിരെ ബദൽ കത്തുമായി സിനിമ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രതികരിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയാണെന്നുമറിയിച്ച് മോദിക്ക് അനുകൂലമായാണ് 62 പേർ ചേർന്ന് കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

കങ്കണ റനൗട്ട്, സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അധ്യക്ഷൻ പ്രസൂൺ ജോഷി, സോനൽ മാൻസിങ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ കത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. 23നാണ് നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് 49 പേർ ചേർന്ന് ആൾക്കൂട്ടകൊലപാതകങ്ങളിലും അക്രമങ്ങളിലും ആശങ്ക അറിയിച്ച് കത്തെഴുതിയത്. മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ ആദിവാസികളെ കൊല്ലുമ്പോഴും കശ്മീരില്‍ വിഘടനവാദികള്‍ സ്കൂളുകള്‍ കത്തിക്കുമ്പോഴും മിണ്ടാതിരുന്നവര്‍ സ്ഥാപിത താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ശബ്ദിക്കുന്നതെന്ന് തുറന്ന കത്തില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ഇവർ പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം വ്യക്താമാകുന്നുവെന്നാണ് കത്തിലെ ആരോപണം. ഇതു തങ്ങളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ആഖ്യാനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തേയും ജനങ്ങളെയും ജനാധിപത്യത്തെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയാണ്– കങ്കണ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയെ മോശമാക്കുന്നതിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അശ്രാന്തപരിശ്രമങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമമാണ്. ഗ്രാമി അവാർഡ് ജേതാവ് പണ്ഡിറ്റ് വിശ്വമോഹൻ ഭട്ട്, സിനിമ നിർമാതാവ് മധു ഭണ്ഡാർക്കർ, വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം, ഐക്യം, അഖണ്ഡത എന്നിവയെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ േപരിൽ തകർക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുമാണ്ആരോപണ. മോദിയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് ഏറ്റവും അധികം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ളത്.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ അവകാശം നൽകുന്നില്ല. ശ്യാം ബെനഗൽ, അനുരാഗ് കശ്യപ്, മണി രത്‌നം, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരാണ് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തെയും ജയ്ശ്രീറാം വിളിയിലെ അപകടത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആദ്യം മോദിക്ക് കത്തെഴുതിയത്.

