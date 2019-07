കാശിനൊപ്പം മാറുന്ന കൂറ്: കുതന്ത്രമായി രാജി; കടലാസില്‍ ഒതുങ്ങി നിരോധന നിയമം

പണാധിപത്യത്തിനു മുന്നിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം പലപ്പോഴും മുട്ടുമടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഓപ്പറേഷൻ താമര’യുമായി ബിജെപി വലവിരിച്ചപ്പോൾ ഒടുവിൽ കർണാടകയിലാണതു കണ്ടത്. കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിലെയും ജെഡിഎസിലെയും 15 എംഎൽഎമാർ രാജി സമർപ്പിച്ചതോടെ എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിനു അധികനാൾ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു കുമാരസ്വാമി രാജിവച്ചു. എംഎൽഎമാരെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുമ്പോൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ വോട്ടർമാരോടു കൂറില്ലാതെ പാർട്ടി മാറുമ്പോൾ ആ ചോദ്യമുയരുന്നു: കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ഇവർക്കു ബാധകമല്ലേ?

പഴുതുകളേറെയുള്ള കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കൊപ്പം അവസരങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികൾക്കു നൽകുന്നുവെന്നതാണു സത്യം. പണത്തിന്റെ കോടിക്കിലുക്കം പലർക്കും പ്രലോഭനമാണ്. എംഎൽഎമാരുടെ രാജിയിലൂടെ മന്ത്രിസഭയ്ക്കു ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തന്ത്രവും നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടുപേർ കൂറുമാറിയാൽ അയോഗ്യതയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാം എന്നതും നിയമത്തിലെ പഴുതുകളാണ്. ശക്തമായ പുതിയ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം അനിവാര്യമാണ് എന്നതിലേക്കാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്



കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം സംബന്ധിച്ച് 1985 ൽ നടത്തിയ 52–ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന നിയമ ഭേദഗതിയാണ്. ജനപ്രതിനിധിക്കു നിയമസഭയിലോ പാർലമെന്റിലോ തോന്നിയപോലെ നിലപാടു മാറ്റാനുള്ള അമിതസ്വാതന്ത്യ്രത്തിന് ഇതോടെ കൂച്ചുവിലങ്ങു വീണു. 18 വർഷത്തിനുശേഷം 2003 ലെ 91–ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം കൂടുതൽ കർശനമാക്കി. എന്നിട്ടും പക്ഷേ കാലുമാറ്റവും കൂടുമാറ്റവും മുറപോലെ നടന്നു.



കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം



∙ രാജ്യത്തു കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിനായി രണ്ടു സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളാണുള്ളത്. 52–ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്നു. 91–ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഈ നിയമം പത്താം പട്ടികയായി ഭരണഘടനയിൽ ഇടം പിടിച്ചു.



∙ പത്താം പട്ടികയിലെ പാര 2(1)(a)– ഒരംഗം സമേധയ പാർട്ടി അംഗത്വം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പാർലമെന്റ് / നിയമസഭ അംഗത്വം നഷ്ടമാകും.

∙ പാര 2(1)(b)– പാർട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ചാലോ വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്നു മാറി നിന്നാലോ പാർലമെന്റ് / നിയമസഭ അംഗത്വം നഷ്ടമാകും.

∙ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട അംഗത്തിനുപോലും വിപ്പ് ബാധകമായിരിക്കും. (ജി.വിശ്വനാഥൻ vs തമിഴ്നാട് സ്പീക്കർ കേസ് – സുപ്രീകോടതി റൂളിങ് 1996). സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട അമർസിങ്, ജയപ്രദ എന്നിവരുടെ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോഴും സുപ്രീകോടതി ഈ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു (ഓഗസ്റ്റ് 3, 2016).

∙ പാര 4– ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽനിന്നു നിയമസഭാംഗങ്ങൾ മറ്റു പാർട്ടിയിൽ ലയിക്കുകയോ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സംവിധാനമായി മാറുന്നതിനോ ആ പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭ അംഗബലത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ പിൻബലം വേണം.

∙ പാര 6– കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം സഭാ അധ്യക്ഷന്റെയോ/ സ്പീക്കറുടെയോ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.

∙ പാര 7– കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം സഭാ അധ്യക്ഷന്റെയോ/ സ്പീക്കറുടെയോ തീരുമാനത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിൽനിന്നു കോടതികൾക്കു വിലക്ക്.

∙ പത്താം പട്ടികയിലെ ഏഴാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്നു സുപ്രീകോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു. കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ തടയുന്ന ഏഴാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനയുടെ 136, 226, 227 എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ലംഘനമാണെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തി.

അരുണാചലിൽ വിജയിച്ച തന്ത്രം



അരുണാചൽപ്രദേശിൽ 5 വർഷം മുന്‍പ് രാഷ്ട്രീയ ധാർമികതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചുള്ള നാടകങ്ങൾക്കു വേദിയായി. 2014 ൽ 42 സീറ്റ് നേടി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയെ കൂറുമാറ്റത്തിലൂടെ പുറത്താക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി നബാം തുകി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെയും ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി ഓഫ് അരുണാചലിൽ ചേർത്താണു മന്ത്രിസഭയെ താഴെ ഇറക്കിയത്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നെത്തിയ പേമ ഖണ്ഡുവിനെ 2016 ജൂലൈ 17 ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി. മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം വിമത കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെല്ലാം പിപിഎ വിട്ടു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു.



നേരത്തെ കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് 2016 ജനുവരി 26 മുതൽ 24 ദിവസം സംസ്ഥാനം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് വിമത നേതാവ് കാലിഖോ പുലിനെ ഗവർണർ ജെ.പി.രാജ്ഖോവയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവരോധിച്ചു. എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതി നബാം തുകിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഗവർണർക്കു നിർദേശം നൽകി. അധികാരമേറ്റടുത്തു നാലു ദിവസത്തിനകം മന്ത്രിസഭയെ അട്ടിമറിച്ച് പേമ ഖണ്ഡു ഭരണത്തിലെത്തി.



മറികടന്ന് ഗോവയും തെലങ്കാനയും



നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ ആകെ അംഗബലത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടുപേർ കാലുമാറി മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നാൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തെ മറികടക്കാം. അടുത്തിടെ ഗോവ നിയമസഭയിലെ 15 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരിൽ 10 പേർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടുപേർ കൂറുമാറിയതിനാൽ അയോഗ്യതയിൽനിന്നു എംഎൽഎമാർ രക്ഷപെട്ടു. സമാന സാഹചര്യത്തിൽ തെലങ്കാനയിലെ 18 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരിൽ 12 പേർ ടിആർഎസിൽ ചേർന്നു. ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ആറു രാജ്യസഭാംഗങ്ങളിൽ നാലു പേർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഇവിടെയും കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തെ മറികടക്കാനുള്ള അംഗബലം ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ചു.



രാജി തന്ത്രം, ഭേദഗതി അനിവാര്യം



കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തെ മറികടക്കാനുള്ള അംഗബലം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എംഎൽഎമാരുടെ രാജിയിലൂടെ മന്ത്രിസഭയ്ക്കു ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ രീതിയാണ് കർണാടകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ബിജെപി നടപ്പാക്കിയത്. ഈ തന്ത്രം തന്നെയാകും രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ബിജെപി പയറ്റുന്നത്. രാജി ആയതിനാൽ അംഗത്തിനു വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നതിനു വിലക്കില്ല. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വഴി ഇവർ വീണ്ടും നിയമസഭാംഗങ്ങളാകുകയും മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടംനേടുകയും ചെയ്യും.



കർണാടകയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ ബിജെപി ഇതര സർക്കാരുകൾ കടുത്ത ഭീഷണിയിലാണ്. പഴുതുകളടച്ച് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനുള്ള പോംവഴി. പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചു ജയിക്കുന്നവർ അതതു പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണപരിധിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. പാർട്ടി വിപ്പിനു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും കൂറുമാറുന്നവർക്കും ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ രാജിവയ്ക്കുന്നവർക്കും ഈ വിലക്കു ബാധകമാക്കണമെന്നു സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.



