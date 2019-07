ഡൽഹി ഐഐടിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനും കുടുംബവും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐഐടി ക്യാംപസിൽ താമസിക്കുന്ന ലാബ് ടെക്നീഷ്യനും കുടുംബവും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ. ഡൽഹി ഐഐടി ക്യാംപസിൽ ഇന്നലെയാണ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായ ഗുൽഷൻ ദാസ്, ഭാര്യ സുനിത, അമ്മ കാംത എന്നിവരെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൂന്നു മുറികളിലായി ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്. ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുകളൊന്നും സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മൃതദേഹം പൊസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.



ഗുൽഷനെയും കുടുംബത്തെയും ബന്ധപ്പെടാനാകുന്നില്ലെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ക്യാംപസിലെത്തിയത്. ഗുൽഷനും സുനിതയും കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് വിവാഹിതരായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. ഹരിയാനയിലുള്ള ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary : 3 Of Family Found Dead On IIT Campus In Delhi, Police Suspect Suicide