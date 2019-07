വാഷിങ്ടൻ. പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാന് 125 മില്യൻ ഡോളറിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നതിനു യുഎസ് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി. പാക്കിസ്ഥാന്റെ എഫ് 16 വിമാനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സമയവും സാങ്കേതിക സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ഒരുക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നതായി പെന്റഗൺ യുഎസ് കോൺഗ്രസിൽ അറിയിച്ചു.



2018 മുതൽ ട്രംപിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം പാക്കിസ്ഥാനു യുഎസ് നൽകിയിരുന്ന സുരക്ഷാസഹായങ്ങൾ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ കരാറോടെ എഫ് 16 വിമാനങ്ങൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഉപയോഗത്തിനും നിരീക്ഷണത്തിനുമുള്ള സഹായം ലഭ്യമാക്കും. കരാറുകാരുടെ അറുപതോളം പ്രതിനിധികളെ ഇതിനായി നിയോഗിക്കാനാണ് യുഎസ് തീരുമാനം.



സുരക്ഷാ സഹായം മരവിപ്പിച്ച നടപടിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്യേശിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കുകയെന്ന ഉദ്യേശത്തിൽ ചില സുരക്ഷാ സഹായങ്ങങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയെന്നതാണ് ഉദ്ദേശ്യമെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. യുഎസ് വിദേശ നയവും ദേശീയ സുരക്ഷയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ പാക്കിസ്ഥാനു ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

ഇന്ത്യയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാനുമായി ഒപ്പുവച്ച 50000 തോക്കുകൾക്കുള്ള കരാറിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറിയതിനു െതാട്ടുപിന്നാലെയാണ് പാക്കിസ്ഥാന് 125 മില്യൻ ഡോളറിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നതിനു യുഎസ് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

English Summary: Days After Imran Khan's Visit, US Approves Sales To Support Pak F-16 Jets