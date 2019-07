വിശ്വാസം നേടും, 100 ശതമാനം ഉറപ്പ്; സാമ്പത്തിക ബില്ലും നാളെ : യെഡിയൂരപ്പ

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുമെന്ന് നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ. അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ്–ദൾ സഖ്യം കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തിക ബിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ സഭയിൽ പാസാക്കുമെന്നും യെഡിയൂരപ്പ അറിയിച്ചു.



'നാളെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷം ഉടൻ തന്നെ സാമ്പത്തിക ബില്ല് പാസാക്കുന്ന നടപടിയിലേക്കു കടക്കും. കോൺഗ്രസും–ദളും തയാറാക്കിയ ബില്ലിൽ നിന്ന് ഒരു വരി പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ശമ്പളം നൽകാൻ പോലുമുള്ള ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ സാമ്പത്തിക ബില്ല് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാസ്സാക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണു സംസ്ഥാനത്തെന്ന് യെഡിയൂരപ്പ വ്യക്തമാക്കി.

14 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കോൺഗ്രസ്–ദൾ സർക്കാരിനെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് യെഡിയൂരപ്പ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത്. സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസം തെളിയിച്ചാലേ ബിജെപിക്ക് ഭരണത്തിൽ തുടരാനാകൂ. അതിനിടെ കോൺഗ്രസ്– ദൾ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ച 14 വിമത എംഎൽഎമാരെ കൂടി സ്പീക്കർ കെ.ആർ. രമേഷ് കുമാർ അയോഗ്യരാക്കി. വിപ്പ് ലംഘിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ പതിനൊന്നും ജനതാദൾ എസ്സിന്റെ മൂന്നും എംഎൽഎമാരെയാണ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് അയോഗ്യരായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മൂന്ന് എംഎൽഎമാരെ നേരത്തേതന്നെ അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം 17 ആയി.

ഇതോടെ കർണാടക നിയമസഭയിലെ ആകെ അംഗബലം 207 ആയി ചുരുങ്ങി. തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ 104 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ യെഡിയൂരപ്പ സർക്കാരിന് ഭരണം നിലനിർത്താം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസപ്രമേയത്തെ എതിർത്ത് 105 എംഎൽഎമാർ വോട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary : 100% I will prove my majority, says Yediyurappa on eve of trust vote