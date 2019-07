വികസനത്തിനു വെടിയുണ്ടകളേക്കാളും ബോംബിനേക്കാളും ശക്തി: മൻ കി ബാത്തിൽ മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ വിദ്വേഷം പരത്തി കശ്മീരിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വികസനത്തിന് വെടിയുണ്ടകളേക്കാളും ബോംബിനേക്കാളും ശക്തിയുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ അടുത്തിടെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



ജൂണിൽ കശ്മീരിൽ നടന്ന ‘ബാക് ടു വില്ലേജ്’ പരിപാടിയിൽ അതിശയകരമായ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത്. വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ വരെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി. പ്രദേശവാസികളുമായി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്താനാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെയെത്തിയത്. മുൻനിര വികസനത്തോടു കൈകൊകോർക്കുന്ന കശ്മീർ ജനതയുടെ സമീപനം അവർ മികച്ച ഭരണം കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. വികസനത്തിന് വെടിയുണ്ടകളേക്കാളും ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഇതു തെളിയിക്കുന്നു–മോദി പറഞ്ഞു.



കശ്മീരിലെ 4,500 പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഗ്രാമവാസികളുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ ആദ്യമായാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. വെടിവയ്പ്പ് ഭീഷണിനിലനിൽക്കുന്ന ഷോപിയാൻ, പുൽവാമ, അനന്ത്നാഗ് തുടങ്ങിയ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും യാതൊരു ഭയവും കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശനം നടത്തി. കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ ആദിഥ്യമര്യാദ വിനോദ സഞ്ചാര സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

25 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന പ്രസംഗത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ആഘോഷമാക്കണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അമർനാഥ് തീർഥാടനത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ജൂലൈ ഒന്നു വരെ 3 ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകരാണ് അമർനാഥ് യാത്ര പൂർത്തായാക്കിയതെന്നും ഇത് 2015 ലെ 60 ദിവസത്തെ കണക്കുകളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

